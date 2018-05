Sada je i zvanično - posle Beneventa i Verona pakuje kofere za Seriju B! Simpatični tim iz Grada romantike se posle jednogodišnje epizode u najvišem rangu klupskog fudbala u Italiji vraća na popravni - tamo odakle je i stigao prošlog maja. Milan je na otvaranju 36. kola ubedljivo slavio (4:1) i tako prvi pripucao ka Atalanti u nameri da se do kraja sezone izbori za poslednje mesto u Evropi.

Biće to prava „mrtva trka“ do kraja prvenstva za šestu poziciju na tabeli i kvalifikacije za Ligu Evrope. Milan je ovim trijumfom otišao na dva boda, ali i utakmicu više od Atalante. To znači da bi već u narednom kolu stvari verovatno trebalo da budu jasnije, pošto će na stadionu Atleti Azuri d'Italija koplja ukrstiti baš Atalanta i Milan! Do tada, fudbalere Atalante čeka težak posao na gostovanju Laciju...

Milan je praktično potpisao nova tri boda već i pre ulaska u finiš prvog dela utakmice, što je Rosonerima značajno olakšalo posao u nastavku. Seriju golova otvorio je Hakan Čalhanoglu posle silovitog ulaska u protivnički kazneni prostor i dobre vizije Susa, što je reprezentativac Nemačke dočekao i sproveo loptu na pravo mesto. Nedugo zatim Patrik Kutrone udvostručio je prednost posle dobrog okreta i šuta pored bespomoćnog Tome Ortoa, da bi treći gol postigao Injacio Abate posle nove dobre lopte Susa.

Ali, to nije bilo sve, pošto su u završnih pet minuta utakmice viđena još dva pogotka. Prvo je Vu Li stigao do utešnog pogotka nakon dobrog hica s ivice kaznenog prostora kraj leve stative, da bi konačni rezultat postavio Fabio Borini. Dobro je ispratio centaršut Đakoma Bonaventure i poslao neodbranjiv hitac u donji levi ugao. Verona dva kola pre kraja ima sedam bodova manje od Spala, koji će se do kraja juriti s Kjevom za opstanak.

Sada je Atalanta na redu!

ITALIJA 1 - 36. KOLO

Subota

Milan - Verona 4:1 (2:0)

/Čalhanoglu 11, Kutrone 32, Abate 49, Borini 89 - Li 85/

20.45: (1,15) Juventus (8,50) Bolonja (15,0)

Nedelja

12.30: (6,50) Udineze (4,30) Inter (1,50)

15.00: (2,40) Kjevo (3,00) Krotone (3,30)

15.00: (2,00) Lacio (3,45) Atalanta (3,80)

15.00: (1,25) Napoli (6,50) Torino (10,0)

15.00: (1,55) SPAL (4,10) Benevento (6,00)

15.00: (3,80) Đenova (3,45) Fjorentina (2,00)

18.00: (2,20) Sasuolo (3,45) Sampdorija (3,25)

20.45: (7,75) Kaljari (4,80) Roma (1,40)

*** kvote su podložne promenama