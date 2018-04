Vratio se nedavno u nacionalni tim Srbije, ali Dušanu Basti ne cvetaju ruže na klupskom nivou. Nekadašnji bek Crvene zvezde je ove sezone izgubio status standardnog prvotimca Lacija. Trener Nebeskoplavih Simone Inzagi više se oslanja na mlađeg Adama Marušića.

Basta je ove sezone zabeležio samo deset prvenstvenih nastupa. Malo za igrača koji je prošle sezone nosio i kapitensku traku tima iz Rima.

„Kada sam stigao u Lacio imao sam dva cilja: da osvojim trofej i u klubu zabeležim 100 nastupa. Uspeo sam u tome prošle godine. Kada se tome dodaju i dešavanja iz privatnog života može se reći da mi je 2017. bila izuzetno uspešna. Možda i najlepša godina u životu“, poručio je Basta.

Ipak, mediji u Italiji se pitaju kakva je Dušanova budućnost u Rimu. Izgubio je status prvotimca, a ugovor ga veže do 2019.godine za Lacio. Kontaktiran je i njegov menadžer Federiko Pastoreli.

„On ima ugovor do 2019.godine. Koliko znam Basta ne želi da napusti Rim. To zašto ne igra u kontinuitetu treba da pitate trenera Inzagija“, kratko je odgovorio Pastoreli.