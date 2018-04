Sivas nije izgubio kod kuće od kraja novembra prošle godine, ali jeste večeras. Savladao ga je Fenerbahče koji je u ludoj trci u vrhu turskog Super liga. Kanarinci su dobili s 2:1 (2:0) i tako došao do 57. boda. Kakva je situacija na vrhu?

Fener ima sigurno četvrto mesto, ali želi više. Galata je treća sa 57 bodova i utakmicom manje, Bašakšehir ima 59 i utakmicu manje, a Galatasaraj 59.

Biće to luda trka do kraja sezone.

Možemo da konstatujemo da je Fenerbahče završio čitav posao već u prvih pola sata. Važan je bio gol u 30. minutu koji je postigao Atif Šaešue. Već tri minuta kasnije posao je bio i zvanično završen. Lopta je posle napada po levoj strani stigla u peterac, a tu je nespretno reagovao Karl Međani i proveo loptu u svoju mrežu. Do kraja je Sivas stigao do jednog gola u nadoknadi vremena preko Robinja, ali to nije ništa promenilo.

Fenerbahče je već mogao da razmišlja o narednim utakmicama.

Već 19. aprila Fener igra protiv Bešiktaša u Kupu.

Moraće Fenerbahče da misli i o ligi u jednom od najzanimljvijih šampionata ove sezone u Evropi.

TURSKA 1 - 29. KOLO:

Petak

Ahisar - Bešiktaš 0:3 (0:2)

/Babel 3, 48, Negredo 20/

Subota

Kasimpaša - Karabuk 2:0 (0:0)

/Trezege 55, Mensa 66/

Malatija - Alanja 1:1 (0:0)

/Bujuk 78 - Souza Silva 94/

Sivas - Fenerbahče 1:2 (0:2)

/Robinjo 90+1 - Šaešue 30, Međani 33/

Nedelja

12.30: (2,45) Kajseri (3,25) Genčleribirligi (2,95)

15.00: (2,55) Antalija (3,30) Konja (2,75)

15.00: (2,40) Gectepe (3,35) Bursa (2,95)

18.00: (1,80) Galatasaraj (3,60) Bašakšehir (4,60)

Ponedeljak

19.00: (2,70) Osmanli (3,25) Trabzon (2,65)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama