Ne vredi i ne vredi! Otišao je Andrea Stramačoni, ali su problemi ostali u Pragu. Ili jednostavno ono što se izrodilo kod italijanskog stručnjaka ne može tek tako da se ispravi.

Sparta je ponovo kiksirala i viđenu pobedu pretvorila u jako mršav remi, ugrozivši još više sopstvene evropske ambicije - 1:1.

Nije pomoglo ni to što je odličan gol postigao dojučerašnji vezista Crvene zvezde Gelor Kanga. On je u 23.minutu došao do lopte posle visokog presinga i odličnim udarcem sa 16 metara doveo tim iz Praga u vođstvo. Činilo se da će Sparta stići do druge prvenstvene pobede u prolećnom delu prvenstva.

Nije vredelo. Izjednačio je Vagner u 87.minutu.

Srđan Plavšić je presedeo na klupi čitav meč, dok je Mihailo Ristić dobio šansu u 89.minutu umesto Stančijua.