Imala je Crvena zvezda ubojitijih golgetera, hladnokrvnijih egzekutora i daleko većih fudbalskih majstora, ali njena istorija ne pamti ovakav učinak nekog od igrača u jednoj prvenstvenoj sezoni. Napadač Crvene zvezde Aleksandar Pešić pomerio je sve istorijske granice slavnog kluba iz Ljutice Bogdana. Sa sinoćnim učinkom u Nišu (gol i asistencija) došao je do brojke od 28 postignutih golova i 25 asistencija u svim takmičenjima. Malo je reći da se radi o impozantnom skoru rođenog Nišlije, koji je sinoć odigrao lepršavu utakmicu u rodnom gradu i samo zahvaljujući lošoj realizaciji Bena nije ostvario još neko dodavanje za gol lidera svoje ekipe.

Pešiću je pogodak na Čairu bio 24. prvenstveni u ovoj sezoni. Još tri je postigao u nacionalnom kupu i jedan u Ligi Evrope. Kada su u pitanju asistencije, sinoćna je bila 21. prvenstvena, a imao ih je još četiri u nacionalnom kupu. Treba imati na umu da je određeni broj utakmica pre odlaska Ričmonda Boaćija u Kinu igrao na krilu, uključujući i prva dva sezonska večita derbija. Da nije bilo famoznog promašaja u Moskvi govorilo bi se o perfektnoj sezoni, ali čak ni taj trenutak i kratka kriza koja je usledila nakon toga, nije i ne može da pokvari sve ono što je učinio u ovoj sezoni.

Vodeći ljudi Crvene zvezde takođe imaju razloga za zadovoljstvo. Svi od generalnog direktora Terzića, preko predsednika Mijailovića, počasnog predsednika Džajića i sportskog direktora Mrkele bili su jasni u stavu da je to igrač koji je potreban najtrofejnijem srpskom klubu, pa se svesno ušlo u rizik od 750.000 evra obeštećenja franuckom Tuluzu. Odavno je postalo jasno da je dovođenje najskupljeg pojačanja još od Darka Kovačevića predstavljalo kapitalnu investiciju.

U prezentaciji svog igrača potpuno tačan je bio i Pešićev menadžer Ranko Stojić, koji je nakon postignutog dogovora s Crvenom zvezdom praktičlno predvideo ono što će visoki napadač učiniti u ovoj sezoni.

„On je tokom boravka u Italiji i Francuskoj mnogo napredovao. Visok je 189 centimetara, ali ima brzinu, kretanje bez lopte. Očekujte golove od njega, ali očekujete i asistencije. Nije egoista, voli da proigrava saigrače. Pazite, on je u Jagodini za sezonu postigao 17 golova. Ne vidim zašto u Crvenoj zvezdi ne bi stigao do 20. I šta znači pritisak? Pa pritisak je u Tuluzu, igra se u mnogo jačem ritmu, tempu. On želi da se domogne reprezentacije i zato verujem u njega“, rekao je tada Stojić.

Ipak, postojala je određenja sumnja među Zvezdinim navijačima zbog činjenice da se Pešić nije baš nadavao golova u Francuskoj i Italiji. Ali, svaki postignuti gol, kako njegov lični, tako i timski u čijem je kreiranju učestvovao, širio je optimizam i poverenje, što među pristalicama srpskog vicešampiona, tako i u samoj svlačionici, gde je popularni Šilja vrlo brzo postao jedan od omiljenih saigrača celog tima.

Čini se da mu je gol u 157. večitom derbiju konačno dao preko potrebnu veru u sopstvene kvalitete i ulio kapitalno samopouzdanje, pa je u Nišu nosio kompletnu navalu Zvezde na svojim leđima. Poigravao se sa protivničkom odbranom, konstantno joj slao loptu iza leđa, namestio gol petom, iznudio jedanaesterac i hladnokrvno pogodio metu. Svaki potez je bio dobro odmeren.

Aleksandar Pešić će na kraju ove sezone izvesno postati 22. najbolji strelac lige u crveno-belom dresu, a kada je u pitanju najvećo broj postignutih golova u jednoj sezoni, ispred njega su u ovom trenutku Bora Kostić (25 golova), Vojin Lazarević (25), Darko Pančev (jednom 34 i dva puta po 25 golova), odnosno Saša Marković (27). S tim što je Marković u prvom delu sezone 1997/1998. dao 13 golova za Železnik, a potom još 14 za Zvezdu na 11 mečeva. U svakom slučaj, ta brojka od 27 golova je dostižna, što se ne može reći i sa verovatno nedodirljivim skorom Darka Pančeva iz čuvene sezone 1990/1991. Čuveni makedonski as je tada sa sve evropskim mečevima i učinkom u nacionalnom kupu postigao 40 golova na 43 utakmice u dresu Crvene zvezde.

Ali, Pešić generalno nije napadač koji živi samo za svoje golove, već konstantno traži način na koji će uposliti svoje saigrače. Ponekad se činilo da na taj način „leči“ svoju nesigurnost prilikom realizacije, ali je sada jasno da se radi o klasičnom timskom igraču. Pred Pešićem je još pet prvenstvenih kola gde će imati priliku da dodatno poboljša saldo i zaokruži najbolju sezonu karijeri, koja će na kraju biti krunisana šampionskom titulom Crvene zvezde.

Foto: Star Sport, MN press