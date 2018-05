Sjajni napadač Totenhema Hari Kejn apsolutno zasluženo će nositi kapitensku traku Engleske na Mundijalu u Rusiji.

Odgovornost na najboljem engleskom napadaču će na taj način biti još veća, čega je sigurno svestan, pa svojim izjavama pokušava da podigne mroal svom timu.

Kejn veruje da je dostižan i trofej svetskog šampiona ukoliko se čvrsto veruje u to.

„Nemoguće je ne sanjati o podizanju pehara svetskog šampiona. To je najveće takmičenje na svetu. Verujem da ga možemo osvojiti. Svako može. Ne mogu da sedim ovde i kažem da nećemo ići da osvijimo jer ne možemo to da učinimo. To je moj način razmišljanja, želim da pobedim u svemu što radi. Ostali igrači u timo takođe žele. Vredi boriti se, siguran sam da smo svi sanjali da osvajamo ovaj trofej i ovo je naša prilika”, rekao je Kejn.

Realnost je ipak znatno drugačija od želja.

„Nismo favoriti, ali ako gledate ovu sezonu, niko ne bi mogao da pomisli da će Liverpul stići do finala Lige šampiona. Verujem da možemo i to je ono što želimo da pokušamo da učinimo. Ništa drugo nije dovoljno dobro”, rekao je Kejn.

Engleska u Rusiju odlazi 12. juna, a šest dana kasnije odigraće prvi meč sa Tunisom. Posle toga slede okršaji sa Panamom i Belgijom.

Foto: Action images