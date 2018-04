Loris Karijus će večeras od 20.45 igrati na Etihadu. Biće starter. Ali ne u dresu Mančester Sitija kako je bilo rečeno 2009. godine, već u Liverpulovoj odori - kako je suđeno. Nikada nije zaigrao za prvi tim Građana, a upravo će večeras biti prilika da isti taj, svoj nekadašnji klub, Siti izbaci iz Lige šampiona i plasira se u polufinale sa Redsima. Tako bi napravio "pun krug".

A kako je sve počelo...

Pre devet godina je, jednog julskog dana, stigao u trening centar Građana, malo pošto je navršio 16 godina. Rukovao se sa svima. Bila je to standardna procedura za svakog mladića koji obećava i ima veliku reputaciju. Da ne pominjemo to što je Siti pobedio mnoge premijerligaše za njegov potpis. Mada, već tada se neki njegovi postupci i govor tela nisu dopali ljudima iz Sitijeve akademije.

A nije im se svideo jer je Karijus stigao u klub i mislio da će direktno u prvim tim. Zato je neke od trenera mlađih kategorija gledao sa pogledom "Pa neću valjda sa tobom da sarađujem". Taj susret je pokrenuo pitanje - šta je tačno Karijusu obećano kada je dolazio iz Štutgarta? Inače, Švabe su za taj transfer tražile prekomeran iznos novca. I dobile su ga.

Sada, sedam godina kasnije, posle odlaska iz Sitija (u Majnc), imaće svoj prvi meč na Etihadu. Karijus ima 24 godine i pokazao je mentalnu snagu da prevaziđe kritike na njegov račun koje su bile brojne.

Zaslužio je poverenje Jirgena Klopa. Ona odbrana protiv Evertona kada je zaustavio šut Janika Bolasija samo je potvrda da je u dobroj formi. Nije primio gol od Sitija u Ligi šampiona, nije primio gol protiv gradskog rivala. Moraće još dosta da se dokazuje, ali ovo što pokazuje u poslednje vreme obećava.

Sada se sa ovakvom formom vraća na mesto neuspeha. I zaista je čudno da klub poput Sitija pusti igrača pre završetka ugovora i to pri tim godinama koje je Karijus imao. Njegov privatni život je bio pomalo usamljen u to vreme dok je bio u Sitiju. Ipak, radna etika na treninzima nije dolazila u pitanje. Ipak, šansu nije dobijao zbog velike konkurencije i postao je razočaran. I u to vreme bio je mlad momak sa dosta novca u džepu. Morala je i porodica da vodi razgovore sa njim na tu temu.

Ali kada se podvuče crta, Karijus je dobro završio. Ima 24 godine, brani za Liverpul i dolazi na Etihad sa prednošću od 3:0. Jedna noga je već u polufinalu Lige šampiona.

Kada smo kod Karijusa, jedna anegdota za kraj.

Njegov otac, iako Nemac, a znamo da oni obožavaju fudbal, zapravo nikada nije pratio niti gledao ovaj sport. Želeo je da njegov sin bude vozač motokrosa?! Ipak, tu je bio njegov deda Karl, pasionirani ljubitelj fudbala, koji je odigrao ključnu ulogu.

Vozio je svog unuka po pola sata svakoga dana na trening dok su Karijusovi roditelji bili na poslu. I zato je i dan-danas njegov najveći navijač.

Foto: Action images