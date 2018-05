U prvoj utakmici 33. kola prve hrvatske lige fudbaleri Lokomotive srušili su aktuelnog prvaka Rijeku i tako pomogli svom "starijem bratu" Dinamu iz Zagreba - 1:0.

Strelac jedinog pogotka bio je Dejan Radonjić u 13. minutu. Bila je to uigrana akcija iz ugla. Loptu je preskočio Ivan Krstanović, a na nju naleteo Radonjić. Golman Simon Sluga uspeo je samo da odbije loptu u gol.

Rijeka se razigrala u drugom poluvremenu, ali je Krunoslav Hendija poput hobotnice skidao pokušaje gostiju. Matjaž Kek na ovom meču nije mogao da računa na najboljeg strelca Ebera Arauha dos Santosa, no to ga nije sprečilo da očita bukvicu svojim pulenima posle utakmice.

"Kada tek u 70. minutu stvoriš prvu priliku, ne zaslužuješ ništa osim poraza. Neki igrači su umislili ne znam šta, a ja sam kriv što im iz kola u kolo dajem šansu. Moraćemo to da promenimo. Ovo nije bilo dostojno dresa koji nose. Dovoljno govori da je Momčilo Raspopović nezagrejan ušao umesto povređenog Marina Leovca i bio naš najbolji igrač. Ponavljam, ja sam odgovoran jer ih ja postavljam. Imamo predsednika i dva sportska direktora pa ćemo na kraju sezone sesti i doneti neke odluke", rekao je Kek, prenosi Radio Rijeka.

Lokomotiva je sa 42 boda sada preskočila Inter iz Zaprešića i zasela na peto mesto. Rijeka je ostala na 63 boda, odnosno šest minusa u odnosu na vodeći Dinamo koji večeras gostuje Slaven Belupa.

HRVATSKA 1 - 33. KOLO

Petak

Lokomotiva Zagreb - Rijeka 1:0 (1:0)

/Radonjić 13/

Slaven - Dinamo 2:2 (1:1)

/Ivanovski 14, Vidović 68 - Budimir 45, Benković 87/

Subota

17.00: (3,45) Inter Zaprešić (3,30) Osijek (2,05)

19.00: (2,15) Cibalija (3,15) Istra (3,35)

Nedelja

17.00: (5,60) Rudeš (3,90) Hajduk (1,55)

* Kvote su podložne promenama