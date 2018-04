Podolski iz mlađih dana

Nemački veteran Lukas Podolski (32) kaže da još uvek ne razmišlja o penzionisanju i poručuje da bi voleo da pre kraja karijere još jednom obuče dres svog voljenog kluba Kelna.

Jarčevi bi ovog vikenda i zvanično mogli da ispadnu u Cvajtu ako izgube na gostovanju u Frajburgu, ali su proteklih dana produžili ugovore sa reprezentativcima Jonasom Hektorom i Timom Hornom. Taj potez mogao bi da bude od koristi za ekspresan povratak u Bundesligu sledećeg leta, a ako bi im se pridodao još i legendarni Podolski, koji trenutno nastupa u Japanu, Keln bi se verovatno prošetao Cvajtom.

"Taj klub, grad i navijači, to je moj dom! Vratiću se u Keln jednog dana, da li kao igrač ili funkcioner, ali vratiću se", napisao je Podolski u autorskom komentaru za Bild.

Ipak, u tvitu nakon objavljivanja članka osvajač Svetskog prvenstva u Brazilu 2014. godine je objasnio da mu je san da se vrati samo kao igrač u klub u kojem je igrao od desete godine i za koji je postigao 79 golova na 169 utakmica u dva navrata.

"Bild me verovatno nije dobro razumeo. Moj san je da opet obučem dres Kelna, a ne da rukovodim njime", pojasnio je dodatno Poldi.

Zanimljivo, on je pre nekoliko meseci otovrio prodavnicu kebaba u centru Kelna, a kao lokalni momak najbolje može da objasni zašto su Hektor i Horn produžili ugovor sa budućim drugoligašem i izbacili otkupne klauzule koje su imali.

"To je sve zbog grada. Navijači Kelna su jedinstveni. Ni u jednom drugom gradu ne možete da dobijete takvo poštovanje kao što je u Kelnu i to ne samo na treningu ili na stadionu, već svuda. Kada ste blizu Doma (katedrale) ili Rajne, imate poseban osećaj da ste kući", objasnio je Podolski.

Nema šta, lepo bi bilo videti ga opet u crveno-belom.

Foto: Action Images