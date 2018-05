Crne slutnje finansijskih eksperata su se obistinile - UEFA je i zvanično odbila Milanov predlog za nagodbu kako bi se izbeglo kršenje pravilnika finansijskog fer-pleja i ceo slučaj ide na sud! Evropska kuća fudbala rešila je da radikalnom merom preseče svaki pokušaj kineskih vlasnika da se izvuku i sada će morati da plate za sve što su napravili otkako su prošlog leta preuzeli klub od Silvija Berluskonija.

UEFA je rešila da Milan prijavi Sudijskoj komisiji Finansijske kontrole pri ovom telu zbog, kako je navedeno, kršenja propisa Finansijskog fer-pleja. Tačnije, zbog nemogućnosti Milana da vrati sav uloženi novac.

„Posle detaljnih analiza kompletne dokumentacije i izjave klupskih čelnika, Istražna komora smatra da okolnosti ovog slučaja ne dozvoljavaju zaključak kroz nagodbu. Takođe, donet je zaključak da, pored ostalih faktora, Milan nije u mogućnosti da refinansira pozajmicu čiji je rok za isplatu oktobar 2018. godine“, stoji u zvaničnom saopštenju.

Šta sada čeka Milan? Posle detaljnih pregleda svih finansijskih knjiga, sledi saslušanje u junu, a onda bi Milan trebalo da bude udaren po kasi. Navodno, klubu preti drakonska kazna zbog igranja sa finansijama. Takođe, Milanu će biti zabranjeni svi transferi najverovatnije na jednu, ako ne i na dve godine, a vrlo je moguće da će klub biti isključen iz svih evropskih takmičenja bar na jednu sezonu. Milan je u finišu Serije A obezbedio mesto u Ligi Evrope, što bi značilo da bi Atalanta mogla da zauzme mesto Rosonera, a Fjorentina bi mogla u kvalifikacije.

Nedugo pošto je zvanično objavljeno da se Milanu spremaju ozbiljne sankcije, pojedinci su napravili paralelu sa Mančester Sitijem i Pari Sen Žermenom, tražeći odgovor na pitanje - kako Siti i PSŽ mogu da troše i veće sume novca, bez kazni?

Odgovor je stigao ubrzo. Finansijska ekspertiza kaže da Milanov najveći problem nije novac utrošen za sve transfere od letos, već onih 300.000.000 evra koje je Jonghong Li pozajmio od američkog investicionog fonda Eliot. Kineska administracija je kroz neke sitne uplate uspevala da izbegne da već početkom godine počne sve ovo što se dešava sada, ali pred Milanom je ogroman dug - sa svim kamatama ide i na preko 380.000.000 evra i mora da bude isplaćen u cent do početka oktobra ove godine.

Advokatski timovi Rosonera mesecima unazad su vodili borbu za nagodbu, da se pronađe način za refinansiranje duga, ili da se nađu novi investitori koji bi pokrili postojeći dug, ali od toga dosad nije bilo nikakvih rezultata.

Milan je takođe imao zadatak da ostane bar na margini od 30.000.000 evra između prihoda i rashoda, a kako italijanska štampa javlja - klub je trenutno na vrednosti od 100.000.000 evra razlike. To predstavlja ogroman disbalans koji je stvoren ne samo velikim trošenjem, već zato što klupski čelnici nisu pronašli apsolutno nikakvo rešenje kako da dođu do zarade kroz otvaranje novih tržišta, posebno kineskog.

Početkom godine uticajni finansijski magazini došli su do zaključka da je Mančester Siti daleko najmoćniji klub u pogledu pokrivenosti troškova, fiksiranih prihoda, količine novca na bankovnim računa, ali i investicionom potencijalu, kao i veličini duga. Novi šampion Engleske, na primer, ima čak 788.000.000 evra investicionog potencijala, PSŽ je treći, Juventus osmi, a Čelsi deveti. Poređenja radi, Milan se nalazi tek na 34. poziciji sa 250.000.000 evra čistog duga i tek 39.000.000 evra investicionog potencijala.

Uprkos svemu tome, generalni direktor Milana Marko Fasone imao je smelosti da izjavi da je iznenađen činjenicom da UEFA nije pristala na nagodbu.

„Bitno je da Milan uspostavi čvrst stav posle Uefinog saopštenja. Kao što možete da zamislite, jako smo iznenađeni i osećamo veliku dozu gorčine jer smo očekivali da će UEFA prihvatiti naš predlog za nagodbu“, rekao je Fasone.

On se poziva na činjenicu da je od uvođenja finansijskog fer-pleja svim klubovima bio prihvaćen predlog za nagodbu, te da je isti bio odbačen samo u slučaju „jednog ruskog kluba niskog rejtinga“.

Fasone je naveo i da je klub odmah išao u sedište Uefe samo 15 dana posle zatvaranja izveštaja, kako bi se odmah izneo plan dalje otplate. Ali u Evropskoj kući fudbala nisu imali sluha.

„Imali smo pravo da dobijemo tu nagodbu, jer smo promenili upravu 2017. godine, ali UEFA od nas traži da otplatimo 165.000.000 evra. UEFA kaže da klub još nije refinansirao dug prema Eliotu i da upravo to baca senku na potencijalni dogovor“.

On smatra da Milan može da sredi dugove i da klub to radi otkako je novo rukovodstvo stiglo.

„Takođe, Eliot je spreman da nam bude garant da će dug biti potpuno isplaćen. Naš advokatski tim sagledaće celu situaciju, a kada budemo izašli na sud, iznećemo sve podatke o tome kako sadašnja uprava mora da plaća dugove iz perioda od 2014. do 2017. godine, pre nego što su novi vlasnici stigli“.

Fasone tvrdi da nova vlasnička struktura vodi klub na vrlo zdrav i balansiran način.

„Zbog toga nam nije jasno zašto nismo dobili nagodbu. Jako smo razočarani“.

Otkako je Uefin finansijski fer-plej uveden, čak 16 fkluba bilo je isključeno iz evropskih takmičenja.

Podsetimo, UEFA je već jednom odbila Milanov predlog za nagodbu još u decembru.

Foto: Action Images