Klajvert mlađi: Ja odlučujem gde ću igrati, a ne tata!

Džastin Klajvert

Džastin Klajvert, tinejdžerska zevezda Ajaksa i sin proslavljenog napadača Barselone Patrika Klajverta, otvorio je dušu i progovorio o budućnosti.

Paklen je igračić postao naslednik legendarnog holandskog centarfora, toliko da ga trenutno skautira i prati više od pola Evrope.

"Postalo je normalno u današnje vreme da fudbaleri mladi idu u inostranstvo i tamo nastavljaju karijere. Da li treba to učiniti ranije ili kasnije, mislim da to zavisi dosta i od karaktera samog fudbalera. Ako ste dovoljno dobri, uspećete bez obzira kakav put da izaberete", izjavio je 18-godišnji napadač za holandski list Helden.

Njegov otac se proslavio na Nou Kampu od 1998. do 2004. godine što bi moglo da utiče i da Džastin krene sličnim putem, ali mladi fudbaler ne želi da odbaci nijednu drugu opciju..

"Moje srce kuca za Barselonu, ali... Engleska bi takođe bila dobar izbor. Privlače me tamošnji klubovi - Arsenal, Totenhem, Čelsi i Mančester Junajted, sve su to velikani u kojima bih mogao da zaigram jednog dana..."

Mnoge je zanimalo o čemu su pričali Džastin Klajvert i Žoze Murinjo po završetku finala Lige Evrope u Stokholmu prošle godine. Posebni poznaje njegovog oca iz vremena provedenog u Barseloni.

"Rekao mi je da je lepo videti me na terenu i da ne može da poveruje koliko sam porastao otkako smo se videli poslednji put. Takođe, rekao mi je da dobro igram i da pozdravim tatu", otkrio je Klajvert mlađi.

Napadač Ajaksa na kraju kaže i da sa zadovoljstvom sluša savete oca koji se ne meša u njegovu karijeru.

"Menadžeri me obaveštavaju o različitim ponudama, ali ja sam taj koji na kraju daje glavnu reč. Moj otac se ne meša jer zna da ne volim to", zaključio je Džastin Klajvert.

