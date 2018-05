Večeras je na programu drugi po važnosti derbi u Kitu, okršaj između El Nasionala i LDU-a (19.00), koji popularno nosi naziv Klasiko Kitenjo ili Klasiko Kapitalino. Obračun trećeg i četvrtog najtrofejnijeg kluba u Ekvadoru, koji bez obzira na veliku bodovnu razliku na tabeli, uvek sa sobom nosi posebnu draž i neizvesnost.

Domaćin ima više šampionskih titula (13), ali se nalazi tek na osmom mestu na tabeli sa 16 bodova manje od protivnika, koji sedi na čeku tabele i nema nameru da se sklanja sa tog mesta do kraja prvog dela sezone.

Rivalitet ovih timova datira iz 60-ih godina prošlog veka. Prvi međusobni meč odigran je 1964. godine, kada je Nasional slavio sa 1:0, a poslednji, ukupno 223. u njihovoj istoriji u aprilu ove godine, kada je LDU na svom stadionu slavio takođe minimalnim rezultatom.

Ono što bi trebalo imati u vidu kada je tipovanje na ove mečeve u pitanju, jeste da gosti retko pobeđuju na strani. To se desilo tek četiri puta u poslednjih 15 derbija, a oba tima su to učinila po dva navrata. Poslednji put se to dogodilo prošle sezone, kada je Nasional slavio sa 3:0. Ipak, situacija je sada značajno drugačija kada je u pitanju odnos snaga, pa bi rezultat, zbog objektivnog kvaliteta, mogao da prevagne na stranu LDU-a.

Najvažniji igrač gostujućeg tima je iskusni argentinski napadač Ernan Barkos, koji i ove sezone rešeta protivničke mreže. Nekadašnji prvotimac Crvene zvezde postigao je osam golova na 13 utakmica u ovoj sezoni i ako nastavi u ovom ritmu mogao bi da premaši prošlosezonski učinak, kada je postigao 21 gol.

LDU je vezao četiri pobede u prvenstvu i želi petu, ali se dobrom formom može pohvaliti i domaćin koji je vezao dva slavlja i popravio stanje na tabeli.

U dosadašnje 223 utakmice Nasional se može pohvaliti nešto boljim skorom, pošto je ostvario 79 pobeda. Tri manje ima LDU, dok je 68 okršaja završeno nerešenim rezultatom.

