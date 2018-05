Zanimljivi su ti Belgijanci. Osim što vole i reformišu svoj fudbal, on je iz sezone u sezonu sve uzbudljiviji. I dalje je to daleko od liga petice, ali Belgijanci su sve bolji, polako napreduju, lansiraju mlade igrače...

Nego, šta se dogodilo sa Brižom ove sezone? Činilo se da je šampionska trka u Pro ligi gotova, ali sada se sve promenilo, pogotovo nakon derbija koji je uz mnogo buke dobio Anderleht. Fudbaleri Briža su u finišu susreta tražili penal, arbitar Lorens Viser nakon konsultacija sa VAR tehnologijom odlučio da ga ne dosudi i čini se da je ispravno postupio. Kraljevski klub je pošteno zakuvao borbu za titulu. Bacite pogled na detalje sa pomenutog meča...

A u osmom kolu plej-ofa još jedan derbi: Anderleht u popularnom Klasiku dočekuje Standard (14.30). Domaći su na minus dva u odnosu na Briž, a Standard isto toliko kasni za Anderlehtom. Jasno je da bi eventualna pobeda Standarda praktično poništila Anderlehtovu pobedu nad Brižom, naravno, pod uslovom da prvoplasirani tim ne kiksne do kraja - dok bi Standard, iako do kraja ima direktan dvoboj s Brižom, ipak samo u teoriji mogao do titule.

Anderleht neće imati lak posao. U goste mu dolazi ekipa koja je na protekla tri meča postigla ukupno 12 golova, izvukla bod protiv Briža, samo jednom poražena od sredine februara... Retko je Standard pobeđivao u Briselu, često su ova dva tima igrača nerešeno, ali pitanje je koliko može tradicija da posluži pri tipovanju jer su se izmenjali igrači, treneri, konstelacija snaga... Stoga, da vas ne boli glava, probajte sa golovima na obe strane. I jedni i drugi nemaju šta da izgube i trebalo bi da krenu na sve ili ništa. Druga opcija je 2-3.

Trijumf bi posle tri utakmice bez pobede trebalo da ostvari i Klub Briž, koji je sa Šarlroom, najprijatnijim iznenađenjem u Belgiji, lako izašao na kraj na tri od četiri ovosezonska okršaja, uključujući i jedan u kupu, kada je bilo 5:1. Posle toga, Šarlroa je uspeo da otkine bod favorizovanom rivalu, koji mu je pre dvadesetak dana smestio šest golova!

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Čet 14:30 1807 BE1PF Anderlecht - Standard ug 2-3 2,05 Ukupna kvota 2,05

BELGIJA 1 (PLEJ-OF) - 8. KOLO

Četvrtak

14.30: (2,25) Anderleht (3,30) Standard (3,00)

18.00: (3,80) Šarlroa (3,40) Klub Briž (1,92)

20.30: (2,00) Genk (3,35) Gent (3,50)

