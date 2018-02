Klinci, stigao je Zvezdin izazov

Nemanja Radonjić

Zvezdaši, stigao je „Zvezdin izazov“.

To je mesto gde će svi ljubitelji crveno-belih moći da gledaju sve one koji se odlično snalaze sa fudbalskom loptom i znaju da sa njom izvode razne trikove i majstorije. Iz epizode u epizodu, fudbaleri Crvene zvezde će zadavati razne zadatke, a na svim klincima je da probaju to da ponove, snime kamerom i pošalju na adresu kako bi materijal bio objavljen u emsiji.

Prvi vas danas izaziva Nemanja Radonjić, a nakon što pogledate njegov trik pokušajte da uradite to isto. Vaše klipove možete slati na mejl zvezdinizazov@gmail.com, ili ih možete podeliti na vašem Instagram profilu koristeći haštag #zvezdinizazov.

One najbolje u svakoj epizodi čeka vredna nagrada, a ko ju je zaslužio nakon prvog izazova odlučiće upravo Radonjić. Kroz „Zvezdin izazov“ vodiće vas Anastasija, a sve emisije iz ovog serijala dostupne su na You Tube kanalu Zvezda Kids.

Foto: Screenshot