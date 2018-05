Ovako je ekipa izgledala ove sezone

Leto odluke. I dva meseca tokom kojih će Betis pokušati da napravi veliki iskorak i ustoliči se u vrhu španskog fudbala. Ili će kao i mnogi drugi u nedostatku novca pokvratiti sve dobro što je ekipa Kikea Setjena uradila ove sezone. Stoga gužva na stadionu “Benito Viljamarin”. Mnogo je odluka koja treba doneti. Pa da vidimo koje tačno.

Zavisiće i od toga da li će Betis - a izvesno je da će se to desiti - izboriti direktan plasman u grupnu fazu Lige Evrope i preskočiti kvalifikacije. I zbog toga što će u tom slučaju biti lakše privući pojedine igrače. I zato što će finansijski oplemeniti klupsku kasu.

Ciljevi su već štiklirani. Prva želja - Dani Sebaljos. Prošlog leta je otišao u Real za 16.000.000 evra, sigurno je da posle razočarajavajuće sezone otići iz Madrida, Betis je spreman da plati 14.000.000 i dozvoli Kraljevskom klubu da sačuva pravo na otkup po sličnoj ceni. Verovatno je da bi Real pristao, ali problem je što je u igri navodno i platežno mnogo sposobniji Liverpul, mada je pitanje da li je i dalje zainteresovan s obzirom da je navodno dogovorio dolazak Nabila Fekira iz Liona, iako nisu u pitanju isti igrači. Podsetimo, letos je vezistu prefinjene tehnike tražila i Barselona - teško da će opet posle njegovog odlaska u Real - sad se šuška i o Arsenalu i Čelsiju, ali bez potvrda.

Kad je Betis u pitanju, od zvučnijih pojačanja pominjao se i Kevin Princ Boateng, ali njegov menadžer Edoardo Crnjar, koji vodi računa i o Setjenovoj karijeri, kategorički tvrdi da Ganac ostaje u Ajntrahtu. Šteta, jer Kike Setjen i potpredsednik Sera Ferer, on je uglavnom zadužen za transfere, ne nameravaju previše da menjaju ekipu, već da je samo osnaže sa nekoliko dokazanih imena.

Neće tu biti prevelikog “bombanja”. Alesandro Morena iz tabora drugoligaša Rajo Valjekana - mogućeg povratnika u elitu - trebalo bi da zameni Rizu Durmisija, koji ne igra na nivou očekivanja, a vrlo je moguće ni da neće biti na spisku Danske za Mundijal što će mu otežati potragu za novim poslodavcem.

Dalje, na meti je i 28-godišnji brazilski štoper Sidni, koji će sigurno napustiti Korunju posle Deportivovog ispadanja iz Primere. Ima navodno i ponude iz Engleske, ali mu se ostaje na Pirinejima. Viljareal je Betisova konkurencija.

Interesovanje za Sidnija znači i da Verdiblankosi ne računaju na Hermana Pecelu, koji je na pozajmici u Fjorentinu. Viola ima pravo da ga otkupi za oko 10.000.00 evra, a iako još nije presekla nije nemoguće da će to učiniti imajući u vidu da je Argentinac standardan na stadionu “Artemio Franki”.

Golman Espanjola Pau Lopez i krilo Eibara Takaši Inui već su zaključani i oni sigurno dolaze na “Viljamarin”.

Ko odlazi? Dani Himenez, Antonio Barahan, Đordi Amat i Džoel Kempbel ostaju bez ugovora na kraju sezone. Himenez nema ni ponudu da ostane, Barahan je aktivirao klauzulu po kojoj Betis mora da ga otkupi od Midlzbroa za 1.000.000 evra, pa će ostati u Sevilji. Amat, na pozajmici iz Svonsija, nije siguran, iako može biti otkupljen za jeftine pare, ali će morati da pristane i na značajno smanjenje plate. Kempbel se mučio s povredama, jedva da je igrao, pa će zavisiti i od toga kako se bude predstavio na Mundijalu ako uopšte bude bio na spisku Kostarike. Ako bi mu Arsenal dao čiste papire, a on snizio finansijske prohteve možda i bude dogovora.

Ostali prvotimci iz ove sezone imaju ugovore i za narednu sezonu, al' i tu postoje neke dileme. Recimo, golman Antonio Adan nije siguran posle dolaska Lopeza. Ako bi stigla prava ponuda Betis bi pokušao da iz Vest Hema vrati Adrijana. Svejedno je rezervista tamo.

Vezista Viktor Kamarasa je letos stigao iz Alavesa za 8.000.000 evra, ali se nije uklopio u Setjenov stil igre. U sličnoj situaciji je i Kristijan Teljo za koga je izdvojeno 5.000.000 evra kako bi došao iz Barselone. Bilo je tu briljantnih trenutaka, ali premalo. Oko njih dvojice se još lomi.

Dani su odbrojani veteranu Rubena Kastra. Mnogo je dao Betisu, uveo ga u Primeru, ali već mu je 36 godina i nije to više to. Čekali su ga u nadi da će postići taj jedan go li izjednačiti rekord Polija Rinkona, ali ove sezone samo jedan i to još u januaru. Klub ima pravo da raskine saradnju godinu pre isteka ugovora.

Ozbiljniji novac bi mogao da se zaradi na prodaji Fabijana Ruiza i Aise Mandija, obojica u ugovoru imaju fiksno obeštećenje od po 30.000.000 evra. Mada bi Betis najradije zadržao obojicu. Roma ima pravo da vrati napadača Antonija Sanabriju, mada bi i Betis mogao da odgovori otkupom preostalih 50 odsto njegovog ugovora. Iznosilo bi to oko 7.500.000 evra. Trenutno se o tome ne razmišlja, jer iz Rima nije stigao nagoveštaj da će Vučica pokušati da vrati Sanabriju.

Ide i Rafa Navaro, možda u Sporting iz Hihona, ali on više nije ni drugi desni bek u Setjenovom timu.

Sigurno ostaju Mark Bartra, Zu Fedal, Fransis Gerero, Andres Gvardado, Havi Garsija, Hoakin, Rijad Budebuz, Loren Moron i Serhio Leon.

A Darko Brašanac? Neizvesna situacija jer se o njegovoj sudbini prvo pita Leganes, koji je prilikom dogovaranja pozajmice sačuvao mogućnost da otkupi ugovor srpskog veziste. A Brašanac je ostavio više nego dobar utisak u predgrađu Madrida.

