Trener fudbalera Liverpula Jirgen Klop rekao je posle pobede nad Sitijem i plasmana u polufinale Lige šampiona da je njegova ekipa u prvom poluvremenu duela na stadionu Etihada dobro prošla sa samo jednim primljenim golom.

“Bilo je prilično teško večeras, pogotovo s obzirom na to kako je počela utakmica. Kao na tacni smo im poklonili gol. Očekivao sam da oni krenu tako agresivno, ali mi se dopalo kako smo reagovali posle toga. Siti je maksimalno rizikovao, a nama je bilo potrebno i malo sreću. A na poluvremenu nisam imao baš previše razloga da budem srećan”, rekao je Klop posle utakmice.

Siti je bio znatno bolji u prvom poluvremenu?

“Pep je mogao da i da pogodi sa tako rizičnom postavkom, mada, lako je sada meni da pričam posle svega. Mogli su da daju još dva ili tri gola u prvom poluvremenu. Ipak, bilo je jasno da ako im uzmemo loptu moći ćemo da dođemo u dobru priliku za gol”

Klop je jasno stavio do znanja šta mu je bilo važno u ovom revanšu.

"Nije stvar u perfekciji, već u rezultatu, karakteru, mentalitetu i borbi. Dobro smo se branili. Nije ovo bio naš najbolji meč, ali smo na kraju zasluženo pobedili. Iz ovakvih mečeva morate da učite. Nije problem što primiš brz gol, već što smo stalno kukali i tražili neke slobodne udarce. Tako se ne igra”

Prokomentarisao je i senzacionalnu pobedu Rome nad Barselonom.

"Neko mi je rekao za to u hodniku, mislio sam da se šali. Ne zato što ne poštujem Romu, oni su sjajan tim. Samo, nisam to očekivao, ali znao sam da je moguće. Ostali su bez Salaha, a ušli su u polufinale. To je velika stvar".

Foto: Action images