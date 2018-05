Napadački fudbal ne znači uspeh pod obavezno. Ravnoteža u svim linijama tima se čini isplativijom. Na duge staze. Isto tako, čini se da je Jirgen Klop napokon uspeo od Liveprula da napravi tim, a ne samo ofanzivnu mašinu, što ga je i dovelo do finala Lige šampiona.

Uostalom, samo jedan primljen gol od napadački potentnog Mančester Sitija u četvrtfinalu jasan je pokazatelj da je nemački stručnjak uspeo da zategne odbranu, s početka sezone rasklimanu, a promenama na golu (Loris Karijus umesto Simona Minjolea), štoperskoj poziciji (dolazak Virdiža van Dajka) i levom beku (sve sigurniji Endi Robertson) dovoljno sigurnu da prođe i Romu, a navijačima ostavi priostor za razmišljanje da može da zaustavi i Real.

Otuda na Enfildu jasno znaju da nije sve (samo) u napadu, iako najveće nade polažu u triling Salah-Firmino-Mane.

„Da smo igrali kao Juventus, Bajern, Barselona ili Real, ili da smo bar pokušali da primenimo njihov stil, ispali bismo već u grupnoj fazi. Nemamo dovoljno iskustva, zbog čega moramo da budemo živahniji u odnosu na druge. Na primer, Real Madrid je vrhunski tim. To je razlika. Mada, mislim da u ovom trenutku ne postoji alternativa napadačkom fudbalu, pa ćemo tako i igrati“, najavljuje Klop da će se Crveni u Kijevu zaleteti na aktuelnog prvaka Evrope.

Pojasnio je:

„Ako nismo na istom nivou kao Real, onda moramo da ulažemo više, radimo napornije, pa čak i to može da vas dovede do grešaka. Naša igra se već promenila. U određenim situacijama smo zreliji“.

Jedno je sigurno: biće napeto. Kao i uvek kad igra Liverpul. Preciznije, Klopov tim.

„Čak mi je i supruga rekla da samo učestvujem u dramatičnim utakmicama. Ne volim ih pod obavezno, ali je istina. Gostovanje Romi u revanšu polufinala je poslednji dokaz“.

Nekadašnji strateg Borusije je svestan da je Real u blagoj prednosti, bar kad se povede reč o iskustvu. Madriđanima je ovo četvrto finale u poslednjih pet sezone.

„Ne želim da me uvlačite u tu igru. Činjenica jeste da su Madriđani iskusniji. Ako bi iskustvo moglo da se prodaje, oni bi i to trebalo da prodaju. U životu je taj segment važan, ali nije jedini presudan. Posebno u fudbalu. Iskustvo može da bude prednost, međutim, ne može da se meri sa željom za pobedom. E, to volim. Naš tim nije toliko na okupu kao Realov, koji je i finale iz 2014. igrao manje-više sa ovim timom. Opet, imamo šansu. Daj da pokušamo. Ljudi će reći da nije moguće, ja kažem da jeste. Spremni smo da poradimo na ostvarenju naših snova. Ako to pokažemo imamo šansu da pobedimo“.

Na kraju, trener engleskog predstvanika nije želeo da odgovori na novinarkso pitanje da li Mohamed Salah ima veći uticaj na igru i rezultate Liverpula nego Kristijano Ronaldo na Realove.

„Štagod da vam kažem to će biti naslov. Zato ne želim da odgovorim na to pitanje. Možete čitavu knjigu da napišete o važnosti i uticaju Salaha i Ronalda na naš i njihov tim, ne moram još ja da vam o tome pričam“, dodao je Jirgen Klop.

