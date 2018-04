Klop i Lovren

Menadžer Liverpula Jirgen Klop brani defanzivca Dejana Lovrena posle kiksa u pobedi od 5:2 nad Romom u prvom meču polufinala Lige šampiona.

Crveni su imali lepu prednost od 5:0 do 81. minuta, pre nego što je Edin Džeko iskoristio let u prazno hrvatskog štopera i smanjio na 5:1. Roma je potom došla do još jednog gola sa bele tačke i do podnošljivijeg poraza koji joj daje kakvu-takvu nadu pred revanš.

Nemac nije želeo posle utakmice da kritikuje Lovrena zbog leta u prazno. Štaviše, uporedio ga je sa Matsom Humelsom.

"Bili smo potpuno dobri u odbrani. Desio se jedan kiks, lopta je letela dugo u šesnaesterac, do tog trenutka smo je svaki put lepo izbacili, ali iz ničega su došli do gola. To se dešava, nema to nikakve veze sa uigravanjem odbrane, niti ima potrebe za kritikom. Znam da će ljudi sada reći 'to je Dejan Lovren - svetska klasa i kiksara', ali greške prave samo najveći fudbaleri. To se konstantno ponavlja. Mats Humels je pravio još veće greške od njega, iskreno vam kažem, a trenutno je štoper svetske klase", tvrdi Klop.

Kormilar Crvenih kaže i da Liverpul nije namerno pustio Romu da se razmahne u finišu.

"Igrali smo našu ofanzivnu igru, a njihove šanse su bile posledica činjenice da samo se otvorili. Kontrolisali smo meč, mislim da je viđen vrlo lep fudbal - dobar za gledanje, čak i za moje ukuse. Ništa nije gotovo. Bez obzira što mnogi to misle, hajde da odradimo posao ozbiljno u Rimu u revanšu, jer biće sigurno uzbudljivije nego u prvom meču", poručio je Jirgen Klop.

Foto: Action Images