Igrali su tokom istorije čak 178 puta, ali nijednom u evropskim takmičenjima. Otuda i opšti zaključak kako nikad nije bilo važnije. Po mnogima radi se o dve najbolje ekipe na Ostrvu i nema sumnje da nas očekuje uzbudljiv dvomeč, možda i više od 180 minuta napetosti.

Kvota da će Salah večeras dati prvi gol je 5,50

Jedno je engleski fudbal, kupovi i tradicija, a nešto sasvim drugo Liga šampiona i pozornica najboljih. Znaju to sigurno i menadžeri Liverpula i Mančester Sitija Jirgen Klop i Pep Gvardiola, koji imaju u glavama svoje planove za prvo poluvreme koje je na programu večeras od 20.45 časova na Enfildu.

Nemac je sam rekao da ovo četvrtfinale nikako neće dati odgovor na pitanje - ko je najbolji u Engleskoj - ali će psihička priprema sigurno biti važna. Redsi za vikend igraju i gradski derbi sa Evertonom, pa će ih i to malo namučiti u pripremi svog prvog četvrtfinala Lige šampiona još od 2008. godine.

Ipak, i dalje se svi sećamo sjajnog izdanja Crvenih od 14. januara kada su na krilima fenomenalnog Mohameda Salaha i neverovatnim turbofudbalom pokazali kako se pobeđuje Gvardiolin drim-tim. Liverpul je i jedini koji je tukao Mančester Siti u Premijer ligi ove sezone, ali to "ne zanima" njihovog trenera, jer se, kako kaže, ne bavi prošlošću.

"U ovom takmičenju hoćemo da idemo do samog kraja i bilo je jasno da ćemo pre ili kasnije morati da igramo protiv najboljih. Tako je, kako je, nema lakih utakmica niti lakih rivala u ovom delu takmičenja. Svi protivnici su teški, posebno Mančester Siti koji je poseban tim. To je činjenica, oni zaslužuju da budu šampioni Engleske, ali u fudbalu nije sve u tome da budeš najbolji u dugom vremenskom periodu, moraš nekada da budeš spreman i za svaku sledeću utakmicu i daš maksimum. Ne radi se o onome što je bilo juče, već o onome šta nas čeka sutra", kaže Jirgen Klop.

Kormilar Crvenih večeras ne može da računa na povređenog Žoela Matipa koji je završio sezonu, dok su Ragnar Klavan i Džo Gomez privremeno povređeni. Tako Klopu u srcu odbrane ostaju samo Dejan Lovren i Virdžil van Dajk što je velika prednost za uvek napadački raspoložene Građane. Takođe, u kombinaciji za tim nije ni Adam Lalana koji se povredio protiv Kristal Palasa, a teško da će se i Emre Džan oporaviti od povrede leđa do početka meča.

Mančester Siti, s druge strane, za vikend može da postane ekipa koja je najbrže osvojila Premijer ligu pobedom protiv Mančester Juanjteda u gradskom derbiju, pa nema sumnje da Građani malo razmišljaju i o tome ne samo o Liverpulu i gostovanju večeras. Ove godine već su jednom stradali na Enfildu kada je bilo 4:3 za Crvene, ali ne treba zaboraviti da je na Etihadu bilo 5:0 za Siti.

Kvota da će Gabrijel Žezus večeras dati prvi gol je 5,00

Otuda i optimizam kod Pepa Gvardiole.

"Naravno da shvatam da je ta pobeda od 4:3 bila odraz vrednosti i kvaliteta Liverpula, i naravno da sam zabrinut zbog forme u kojoj se nalaze. Nisam toliko arogantan. Ali ako mislite da da ćemo da se branimo svih 90 minuta i igrati na kontre, to se neće desiti. Zašto bismo menjali sistem igre koji nam je do sada već doneo dobre rezultate", jasno je stavio do znanja ambicije trener Građana.

Gvardiola ne može da računa na povređenog napadača Serhija Aguera. Ipak, zadovoljstvo mu pruža podatak da se levi bek Fabijan Delf vratio u kombinaciju posle povrede koju je vukao od februara, a tu je i Džon Stouns koji se oporavio od povrede glave i konkuriše za tim.

Za ljubitelje statistike evo i nekoliko najzanimljivijih informacija vezanih za ove rivale.

Livepul i Siti do sada su igrali 178 puta, a bolji je klub sa Enfilda koji je slavio 87 puta. Građani su se radovali 45 puta dok je u 46 navrata bilo nerešeno.

Jirgen Klop je pobedio Pepa Gvardiolu čak pet puta u svim takmičenja - više od bilo kog drugog trenera - a dve pobede zabeležio je na klupi Liverpula.

Liverpul nije izgubio utakmicu kod kuće u Evropi od oktobra 2014. kada je Real Madrid slavio sa 3:0 i trenutno je u seriji od 14 mečeva bez poraza na Enfildu (devet pobeda, pet remija).

Mančester Siti večeras igra tek drugo četvrtfinale Lige šampiona u klupskoj istoriji, a u sezoni 2015/16 preko Pari Sen Žermena su se domogli polufinala pobedom od 3:2 u dve utakmice.

Liverpul je najefikasniji tim u Ligi šampiona ove sezone (28 golova). Rekord po broju postignutih golova trenutno drži Mančester Junajted iz 2003. godine sa 32 pogotka, dok je Liverpulov klupski rekord 29 golova u Ligi šampiona iz sezone 2007/08.

Mohamed Salah je zaslužan za sedam golova (šest golova, asistencija) na osam nastupa u Ligi šampiona ove sezone. Pre sezone 2017/18 zabeležio je samo tri gola i asistenciju na 15 nastupa u LŠ i to u dresu tri ekipe (Rome, Čelsija i Bazela).

Nema šta, ispunjeni su svi uslovi da gledamo istinski fudbalski spektakl. Ne zaboravite, od 20.45.

LIVERPUL - MANČESTER SITI (20,45, RTS 1)

Stadion: Enfild Roud

Kapacitet: 54.074

Sudija: Feliks Brih (Nemačke)

LIVERPUL (4-3-3): Karijus - Aleksander-Arnold, Lovren, Van Dajk, Robertson - Milner, Henderson, Okslejd-Čemberlen - Salah, Mane, Firmino.

MANČESTER SITI (4-3-3): Ederson - Voker, Otmandi, Kompani, Laport - De Brujne, Fernandinjo, David Silva - Sterling, Sane, Žezus.

LIGA ŠAMPIONA, ČETVRTFINALE (PRVI MEČEVI):

Sreda

20.45: (1,25) Barselona (6,50) Roma (10,00)

20.45: (2,90) Liverpul (3,40) Mančester Siti (2,40)

Utorak

Sevilja - Bajern 1:3 (1:1)

/Sarabija 31 - Navas 37. autogol, Tijago 68/

Juventus - Real Madrid 0:3 (0:1)

/Ronaldo 3, 64, Marselo 72/

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama

Foto: Action Images