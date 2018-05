Liverpul je u Rim doneo velikih 5:2, ali Barsi nije pomoglo ni za nijansu boljih 4:1 u revanšu četvrtfinala Lige šampiona, što predstavlja dovoljno veliku opomenu za Redse pred sutrašnji okršaj na Olmpiku.

Engleski velikan je odradio trening na velelepnom rimskom zdanju i donekle osetio šta ga sutra od 20.45 očekuje na tom istom mestu.

„Mi moramo da budemo spremni, jer će Roma biti spremna. Što je bliža utakmica to više ljudi govori da tri gola razlike nisu dovoljna. U ovoj sezoni se nije dešavalo često da nam neko postigne toliko golova, ali ne kažem da nije moguće”, rekao je Klop.

Upravo tim rezultatom na Olimpiku su ove sezone savladani evropski giganti Čelsi i Barselona.

„Ja nisam ovde da bih govorio o Barseloni. U toj utakmic Roma je bila spremnija, dok su u Barseloni verovatno mislili da je sve odlučeno. Niko im nije reako da je to moguće. Verovatno jer niko nije verovao da bi to moglo da se desi. To je upozorenje koje nam je bilo potrebno. Mi nismo ni Čelsi ni Barselona. Sutra moramo da budemo spremni. Bićemo spremni. Ako Roma pobedi 3:0 ili više, čestitke idu njima i plasman u finale. To je sport. Mislim da nismo u lošoj situaciji. Mi smo u boljoj situaciji nego što sam ikada mogao da zamislim, ali ne i perfeknoj. Roma još nije izgubila kod kuće, ako se to desi, završili smo. Ne možemo odlučiti ko će da pobedi, još uvek moramo da igramo”, rekao je Klop.

Pojedini mediji na Ostrvu su uspeli da pronađu manu i „besgrešnom“ Mohamedu Salahu uz opasku da u defanzivi nema previše zadataka.

„Svaki igrač mora da obavlja različite poslove. Svaki napadač mora i da igra defanzivu, Salah to radi. Da li Mane ili Firmino više igraju defanzivno. Da, ali oni zatvaraju prostor jedni za druge. On nije oslobođen dužnosti, ali postoje igrači koji su prosto više uključeni u odbrani. Ovde je stekao poverenje. Iz Čelsija je otišao u Firencu i odrastao u igrača koji je sada, mi smo srećnici koji ga sada imaju. Nisam mu rekao kako da postiže golove, već je znao. Ima dobre saograče koji vole da mu pomažu, kao i on njima”.

Konkretni planovi i strategija mogu da se promene u samo nekoliko minuta svake utakmice.

„Svaka utakmica može da se preokrene za minut. Stvarno je teško igrati, tako da nema savršenog plana. Možete da radite samo sa pretpostavkama i verovatnoćom. Ako stvarno želite da pobedite, morate da priznate da možete i da izgubite. Moramo biti hrabri, igrati fudbal i iskoristiti svoje prilike bolje od njih. Moraju da pobede, a ukoliko budemo koncetrisanai biće im teško da postignu gol. Utakmica je bila otvorena, oni su mogli da postignu gol na početku, a mi kasnije da postignemo sedam. Roma je imala dobre šanse preko Strotmana i Kolarova”.

Jirgen Klop je rekao da je sve što se tiče odlaka njegovog dugogodišnjeg pomoćnika Željka Buvača saopšteno od strane kluba, a potom se okrenuo na uzbuđenja koje donosi svaki ovakav meč.

„Veoma je veliko. Sjajno je biti ovde i sjajno je što su nam dosadašnji nastupi to omogućili. Saližujemo da budemo ovde i dođemo do rezultata koji nam je potreban. Roma je takođe imala dobru sezonu. Mi ćemo se boriti za naše snove i želimo da dođemo do finala. Nakon utakmice na Enfildu ljudi su se osećali kao da smo izgubili. Neki ljude misle da Roma samo treba da pobedi sa 3:0, ali to je visok rezultat. Igrači žele da igraju za velike rezultate i velike stvari”, rekao je Klop.

Foto: Action images