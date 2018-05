Čovek koji je promenio Liverpul za manje od tri godine. Jirgen Klop. Čovek koji je napravio ekspresnu generalku. Pravu revoluciju. Mnogi su pre njega to uspevali, ali malo je ko to uradio za tako kratko vreme kao Nemac. I to je najimpozantniji deo njegovog poduhvata. Od autsajdera, napravio je finalistu Lige šampiona.

Od Liverpula Brendana Rodžersa, tima koji je 2014. zamalo osvojio Premijer ligu, ostao je samo Henderson u Klopovoj jedanaestorki.

Luis Suarez i Filipe Kutinjo su prodati za veliki novac. Danijel Ager i Stiven Džerard su završili karijeru. Danijel Staridž i Džon Flanagan su na pozajmicama, Simon Minjole je na klupi. Martin Škrtel i Glen Džonson su u drugim klubovima.

U međuvremenu, 27-godišnji Henderson je napredovao od Džerardovog mlađeg kolege do njegovog naslednika kao kapiten. Kada je Klop prošao kroz kapiju Enfilda 2015. godine sa svojim "gegenpressing-om" i "heavy metal" fudbalom, Henderson je delovao ranjivo i nije igrao sledeće godine u finalu Lige Evrope.

Ipak, kasnije je sve došlo na svoje.

"Ne bih poredio tim iz 2014. sa ovim. Totalno su drugačiji. Ali je očigledno da trener igra veliku ulogu. Došao je i napravio nešto posebno kada je svlačionica u pitanju. Privilegovani smo što ga imamo kao menadžera. Toliko smo naučili od njega i očekivali smo da ćemo se naći u finalu kao što je ovo", kaže Henderson.

Glavni sastojak ovakvih pohoda obično je vreme. Ali eto Liverpula u najvećem evropskom finalu a da je ovo prva sezona u klubu za igrače poput Mo Salaha, Virdžila van Dajka, Trent Aleksander Arnolda i Endija Robertsona.

Sadio Mane, Loris Karijus i Žoržinjo Vajnaldum su u drugoj godini sa ekipom, a tim je bio i bez povređenih Aleksa Okslejd Čemberlena, Adama Lalane i Emrea Džana.

Henderson kao kapiten objašnjava da je ključ u toj ljudskoj vezi između igrača.

"Imamo dosta mladih igrača, ali je najvažnije kako smo bliski i kakvi smo pre svega kao ljudi. To pravi ogromnu razliku kada ste na terenu i prolazite kroz teške momente. To moramo da iskoristimo protiv Real Madrida", kaže kapiten Redsa koga 90 minuta deli da se pridruži Emlinu Hjuzu, Filu Tompsonu, Grejemu Sunesu i Džerardu na listi kapitena Liverpula koji su dizali pehar u evropskim takmičenjima.

Najveća snaga Liverpula svakako je napadačka trojka Salah - Firmino - Mane. Zajedno su postigli 31 gol u evropskim utakmicama. Od 11 igrača koji će najverovatnije istrčati u prvoj postavi Liverpula u Kijevu protiv Reala, samo su Salah (Roma) i Džejms Milner (Mančester Siti) stigli iz većih klubova.

Ostali su došli iz malo manje jačih ekipa, ali gladni uspeha: Karijus (Majnc), Firmino (Hofenhajm), Vajnaldum (Njukasl) i Henderson (Sanderlend).

Poznata je i veza Redsa i Sautemptona odakle su stigli Dejan Lovren, Mane, Lalana, Van Dajk, Klajn. Robertson, miljenik navijača i popularnog Kopa, prošle sezone je ispao sa Halom. Sada igra protiv Real Madrida u finalu Lige šampiona.

Naravno, kada god se stave Liverpul i finale Lige šampiona u istu rečenicu, svima je u glavi finale 2005. u Istanbulu protiv Milana.

"Neverovatna utakmica. Neverovatan kraj. Crpimo inspiraciju iz prošlosti, prošlih timova i igrača, onoga što su uradili za Liverpul. Trudimo se da stvorimo svoju istoriju. Nadam se da je ovo početak i da će mnoge dobre stvari tek doći", kaže Henderson koji je imao 14 godina kada je Liverpul napravio čudo protiv Milana i gledao je taj duel na televiziji.

Sada će biti jedini "preživeli" u prvoj postavi od Rodžersove ere. I izvešće kao kapiten Liverpul u finalu Lige šampiona protiv Real Madrida.

Klop je napravio pravu revoluciju. Za vrlo kratko vreme. I stigao na korak od najvećeg mogućeg uspeha.

Kako se Liverpul promenio od 2014. godine do 2018. godine:

RODŽERSOVIH 11: Minjole - Džonson, Škrtel, Ager, Flanagan - Džerard, HENDERSON, Sterling - Suarez, Kutinjo, Staridž

KLOPOVIH 11: Karijus - Aleksander Arnold, Lovren, Van Dajk, Robertson - Milner, HENDERSON, Vajnaldum - Salah, Firmino, Mane