Razmimoilaženje u pojedinim stavovima i sukob mišljenja na sastanku čelnih ljudi Jork Sitija izazvali su iznenađujuću reakciju na Butam Kresentu - prvi čovek Jorka Džejson Mekdžil saopštio je da je klub na prodaju!

Pojedini ostrvski mediji preneli su da je 68 odsto predstavnika Skupštine odbilo predlog da se finansije usmere na izgradnju novog stadiona, usled čega je predsednik doneo ovakvu odluku.

"Bio sam neizmerno razočaran posle sastanka. Zbog toga, sa dubokim žaljenjem, smatram da ne postoji alternativa nego da se interesi kompanije JMP ponude nekom drugom u finansijskom smislu. Zainteresovani, uključujući i deoničare (navijače Jork Sitija), u skladu sa odredbama iz 2006. godine trebalo bi da kontaktiraju računovođu i iznesu detalje i nacrt predloga i dokaz finansijskog integriteta potrebnog za zadovoljavajući ishod pregovora", istakao je Mekdžil.

Problem se, očekivano, odrazio i na svlačionicu. Strahujući od propasti i potencijalnog neisplaćivanja preostalih zarada, igrače je zanimalo šta će se dalje dešavati.

"Razgovarali smo odmah i sa njima, uveravajući ih da će biti plaćeni, da ćemo nastaviti sa radom kao i do sada. Cilj je ostao isti, a to je plasman u petu ligu", rekao je trener Martin Grej, a preneo lokalni The York Press.

Grej je dodao da mu je predsednik dao zeleno svetlo da izađe na tržište uprkos dešavanjima i, ukoliko za to ima potrebe, pokuša da pronađe pojačanja.

"Uvek je bio takav. Tražili smo igrače, ali nismo ih pronašli".

Trenutno petoplasirani Jork ugostiće večeras Sautport u 35. kolu šeste engleske lige (sever). Podsećanja radi, Jork je protiv rivala sa severozapada zemlje prošle sezone na svom terenu odigrao jedan od najefikasnijih mečeva u istoriji kluba (5:3). Poljuljana četa Martina Greja ne zna za poraz u 2018. godini kod kuće (četiri pobede i dva remija), dok je Sautport nakon serije od 12 mečeva bez pobede u gostima (sedam pobeda i pet remija) upisao dva trijumfa van svog bunjišta, doduše protiv pretposlednjeg Geinzbrua i poslednjeg Nort Feribija.

Na njihovim duelima tradicionalno pada minimum dva gola, pa bi kombinacija 1X&2+ bila sasvim dobra opcija, budući da je igračima pao kamen sa srca kada im je na sastanku rečeno da će kao što je i planirano dobiti plate.

ENGLESKA 6 (SEVER) - ZAOSTALE UTAKMICE

20.45: (1,65) Brakli Taun (3,60) Boston Junajted (5,10)

20.45: (1,75) Herogejt (3,60) Spenimur (4,30)

20.45: (1,70) Salford (3,70) Spartans (4,50)

20.45: (4,50) Alferton (3,50) Kiderminster (1,75)

20.45: (2,20) Jork (3,40) Sautport (3,00)

* Kvote su podložne promenama

Foto: Action Images