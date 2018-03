„Svi koji vole fudbal, moraju da vole i Benzemu“.

Ovom izjavom Zinedin Zidan je pre samo nekoliko dana pokušao da skine teret s leđa Karima Benzeme, koga navijači madridskog Reala sve manje žele na terenu i to odavno nije tajna. Kao što nije tajna ni da je Benzema Zidanov štićenik i da ga samo prisustvo legendarnog asa drži u prvom timu.

Ni Zidanov autoritet, opet, ne može da nadjača želju Florentina Pereza da tokom predstojećeg leta osveži srce napada. To automatski znači da će Benzema biti primoran da promeni sredinu.

Pedantni statističari izvukli su niz podataka koji nikako ne idu u prilog francuskom napadaču. Naime, prošle sezone Alvaro Morata je kao rezervni napadač postigao 20 golova u 1872 minuta iliti gol na svakih 93 minuta. Karim Benzema je mreže tresao 19 puta u 3.239 minuta na terenu. Odnosno - na svakih 170 minuta. Morata je u međuvremenu otišao, a ove sezone jedina pretnja za mesto u timu je Borha Majoral koji ima tek osam golova u 2.303 minuta.

Kandidata za Benzemino mesto ima na pretek, Florentino Perez mesecima unazad vaga između Harija Kejna, Roberta Levandovskog i Maura Ikardija, s tim da je na listu upao i Mohamed Salah kao jedan od najefikasnijih ofanzivaca Evrope. Doduše, njegova pozicija ne poklapa se s Benzeminom, pa bi dolazak hitronogog Egipćanina doneo određene taktičke promene.

Opet, sve pada u vodu ukoliko Perez ostvari ono što je zacrtao, zatrese fudbalski svet i dovede Nejmara. Nedavna vest da je došlo do nezvaničnih razgovora Nejmarovog oca, njegovih advokata i predstavnika Reala dodatno je uzburkala i ovako nemirno more, a kupovina najskupljeg fudbalera planete zatvorila bi mogućnost za sve ostale akvizicije do leta 2019. godine.

Sve će se, dakle, lomiti na tome hoće li fudbal dobiti transfer koji će dodatno saviti liniju fudbalskog poslovanja. Zbog toga će Florentino Perez morati da izvaga šta mu je bolje - da ovog leta kupi centarfora i tako se reši Benzeme, ili da ide na sve ili ništa sa Nejmarom.

Ako se kontroverzni predsednik Kraljevskog kluba odluči za drugu opciju, onda će morati da krene u proces skupljanja 400.000.000 evra potrebnih kako bi se megalomanski transfer realizovao.

Jasno je da je jedini način da se tako nešto dogodi - prodaja sadašnjeg igračkog kadra. Kako je cena opala zbog loših igara, ali i godina koje ga neumorno sustižu, Real bi od Benzemine prodaje mogao da inkasira između 50.000.000 i 60.000.000 evra. To znači da bi Kraljevski klub morao da se reši ili Iska ili Gereta Bejla, što bi donelo još oko 80.000.000 evropskih novčanica. Vrednost Markosa Ljorentea procenjena je na 15.000.000, a Danija Sebaljosa na 17.000.000 evra. Što, kada se sve sabere, nije ni pola potrebne sume (173.000.000 evra). S novcem od sponzorskih ugovora i Lige šampiona, došlo bi se na malo više od pola.

Real bi do celih 400.000.000 evra morao da posegne za nimalo popularnim rešenjem i uđe u ozbiljan dug. Naravno, biznismen kakav je Perez zna da takvo opterećenje bez pokrića ne bi mogao da podnese čak ni Real Madrid.

Zbog toga je, bar za ovo leto, realnije da se krene u po centarfora, možda čak i jedno pojačanje po bokovima, te reši problem čuvara mreže prodajom Kejlora Navasa i kupovinom golmana najviše klase. Mada se vaga između Davida de Hee i Tiba Kurtoe, u ovom trenutku dolasku je bliži Čelsijev golman.

Ako bi se išlo ovim putem, jasno je da će prva meta biti Robert Levandovski. Dešavanja oko poljskog napadača poslednjih sedmica, promena agenta usred sezone i potpisivanje saradnje sa Pinijem Zahavijem do kraja prelaznog roka sve glasnije upućuje da bi na leto mogao da se dogodi transfer.

Kada smo nedavno pobrojali spisak kandidata Bajernove „devetke“, naglasili smo da će uprava bavarskog giganta raditi maksimalno na tome da Levandovskog zadrže na Alijanc Areni po svaku cenu. To, u prevodu znači novi i bogatiji ugovor od sadašnjih 15.000.000 evra godišnje.

Hari Kejn bi svakako bio rešenje na duže staze od Levandovskog i opcija kojoj se u Realu možda i najviše nadaju. Ali, čak ni dobri odnosi sa prvim čovekom Totenhema Danijelom Levijem neće otvoriti vrata prečice za Kejnov lakši potpis. Želja Maurisija Poketina je da zadrži okosnicu tima i naredne sezone, što pod broj 1 uključuje Kejnov ostanak. Zbog toga ni suma od 100.000.000 evra ne bi zadovoljila apetite Pevaca.

O Mauru Ikardiju i Realu se pričalo, ali više kroz prizmu želje supruge Interovog kapitena Vande Nare da svom izabraniku obezbedi najbolje uslove. Perezu je Ikardi zanimljiv, ali zbog problematičnog karaktera i svega što je radio postoji opasnost da bi urušio Realov ugled. Njegova otkupna klauzula trenutno stoji na 110.000.000 evra, što ne znači da se u budućnosti neće menjati. Posebno jer u Interu žele da ista bude duplo veća.

Sa Mohamedom Salahom Real bi štiklirao onaj kvadratić „pojačanje po bokovima“ i opcije iza klasičnog špica, što bi značilo da se na Edena Azara verovatno ne bi išlo. Iako je on Zidanova velika želja.

Priče o mogućem dolasku najboljeg afričkog fudbalera pojačale su se usled strašne sezone koju ima. Čak 32 pogotka i 11 asistencija dovoljno govori o tome da je Liverpul napravio fantastičnu stvar za 42.000.000 evra. Sve što Salah radi ove sezone utiče i na njegovu cenu, pa bi Real morao takođe da izdvoji devetocifrenu sumu novca.

Za sada je sve u domenu razrade plana, a sam finiš sezone biće audicija za Realovu novu „devetku“.

