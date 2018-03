Ko i kako plaća Nejmara dok ne ozdravi? Od države 14.000 evra, za ostalo neka se snađe PSŽ

I kad ne igra i kad je daleko od Pariza, Nejmar je tema dana u Francuskoj. Na stranu što Pari Sen Žermen gostuje Troi, sportski (i ne samo oni) novinari u državi Gala bave naširoko su razvezli temu ko će da plaća brazilskog asa za vreme njegovog odsustva sa terena.

Bivši igrač Barselone povredio se pre šest dana, u završnici derbija sa Marseljom, stradala je peta metatarzalna kost stopala, zbog čega će danas biti operisan u Brazilu. Prema prvim prognozama na teren bi mogao da se vrati tek za tri meseca, tačno pred kraj maja, da podigne izvesni pehar prvaka države, možda i da pomogne Svecima u finalu Lige šampiona (za početak, nek’ prvo izbace Real) i spremno dočeka Mundijal u Rusiji...

Ali, ko je dužan da mu uplaćuje novac za vreme dok ne radi onog zbog čega je doveden? Pogotovo što je njegova plata enormna - 3.067.000 evra na mesečnom nivou, bruto.

Prema francuskim zakonima, bilo koje lice povređeno na poslu - kao što je slučaj sa Nejmarom - za vreme bolovanja može da računa na 60 odsto prinadležnosti. Što bi na ovom primeru bilo oko 60.000 evra dnevno samo za krilnog napadača. Jedina je nevolja što je odšteta fiksirana i ne može da se pomera bez obzira koliko ko zarađuje.

Konkretno: Zdravstveno osiguranje u prvih 28 dana bolovanja pokriva maksimum 198,81 evro dnevno, a do 29. do dana povratka na posao suma ide na 265,09 evra. Tako su Francuzi izračunali da Pari Sen Žermen može da računa da će mu država nadoknaditi samo 14.000 evra za povređenog igrača.

„S obzirom da Nejmar ima mesečnu platu više od 3.000.000 evra, jasno je da je velika razlika između onoga što će platiti Zdravstveno osiguranje i plate previđene na papiru. Tu rupu mora da popuni klub, prema propisima Lige profesionalaca. PSŽ će platiti baš veliku sumu dok se igrač ne vrati na teren“, pojasnio je advokar za pravo u sportu Tijeri Granturko.

Dupla šteta. Predsednik Naser el Kaleifi em mora da plaća Nejmara dok je ovaj u Brazilu (najmanje 6.000.000, a najviše 9.000.000 evra u zavisnosti da li će oporavak trajati dva ili tri meseca), em je zabrinut može li tim bez njega da ostvari cilj u Ligi šampiona.

Za to vreme, brazilski UOL esporte dokopao se kopije ugovora između Nejmara i Najkija. Kapiten Selesaa i poznata američka kompanija sarađuju od 2011, nedavno su produžili ugovor do 2022, uz opciju da se saradnja nastavi do 2024, a najzanimljiviji deo odnosi se na bonuse. Primetna je anomalija da Najki više vrednuje osvajanje Zlatne lopte nego Mundijala.

Na primer, ako za vreme saradnje sa Najkijem postane zvanično najbolji fudbaler sveta Nejmar će dobiti 1.000.000 dolara, a u slučaju da sa Brazilom osvoji Svetski kup sleduje mu samo 50.000 dolara. Za eventualni poraz u finalu 30.000 dolara. Na veći novac može da računa ukoliko postane najbolji igrač ili najbolji strelac Mundijala (u oba slučaja po 200.000 dolara).

Ako odluči da i dalje brani boje reprezentacije Brazila na Olimijskim igrama, Nejmar će od Najkija dobiti 20.000 dolara za zlato, 100.000 dolara za zvanje najbokjeg strelca olimpijskog turnira i 150.000 dolara za status najboljeg igrača.

