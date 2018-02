Ko je gospodar Južne Amerike?

Vreme je da Južna Amerika dobije novog apsolutnog vladara. Čeka nas revanš utakmica popularne Rekope, odnosno Superkupa Južna Amerike, a sastaće se brazilski Gremio i argentinski Independijente u Porto Alegreu. U prvoj utakmici koja je odigrana pre sedam dana u Avelanedi bilo je 1:1, a Gremio, osvajač Kupa Libartadores, imaće prilike na svom stadionu dođe do još jednog trofeja i potvrdi primat na kontinentu. Ono što je važno pomenuti je da u Superkupu ne postoji pravilo gola u gostima, tako da bilo koji nerešen rezultat donosi produžetke i penale.

Kao i prošle nedelje, trener Gremija Renato Portalupi neće moći da računa na najveću zvezdu Artura. Momak koji će na leto preći u Barselonu i dalje ima problem sa člankom leve noge. Ono što dodatno brine naviječa u Porto Alegreu je i vremenska situacija. Dan uoči utakmice kiša je non-stop padala, a vlažnost vazduha je bila 100 posto, a prognoza vremena za termin odigravanja utakmice kaže da će uslovi biti maltene identični. Ostaje i da se vidi koliko će teren u Porto Alegreu biti natopljen vodom i kome će više da odgovaraju takvi uslovi za igru. Mada ipak Gremio važi za ekipu koja se uglavnom oslanja na “sitan vez” i brza dodavanja.

Argentinci La Nasion piše da je trener Independijenta Arijel Olan do detalja analizirao upravo taj stil igre Gremija i smišljao taktiku kako da onemogući rivala da kruži sa loptom. Ali to prema njegovim rečima, ne znači da je Independijente doputovao u glavni grad brazilske države Rio Grande do Sul sa isključivom namerom da se brani.

"Spremni smo da odigramo veliku utakmicu zato što će i Gremio probati to da uradi. Oni su ekipa koja voli da se nadmeće. Moramo da pokušamo da im nametnemo svoj stil, Gremio voli da ima posed lopte. Zato je važno da im suzimo prostor. Mnogo će nam u tom smislu značiti i iskustvo koje smo stekli igrajući sa Flamengom”, istakao je Olan.

Prema informacijama iz Brazila, stadion kapaciteta 55.000 mesta trebalo bi da bude pun. Što svedoči o podršci koju Gremio i dalje ima uprkos činjenici da pruža očajne partije na početku šampionata Gaučo. Naime, popularni “Besmrtni trikolori” nalaze se na poslednjem mestu na tabeli sa samo četiri osvojena boda iz sedam utakmica.

U odsustvu pomenutog Artura, navijači Gremija najviše očekuju od ofanzivnog veziste Luana.

“I Gremiju i meni je najvažnije da osvojimo trofej na početku godinu i tako nastavimo u stilu u kojem smo završili prethodnu. Uvek idemo na pobedu i naporno radimo da bi smo došli do uspeha”, kazao je Luan pred utakmicu sa Independijenteom.

Inače, ove godine Gremio je na domaćem terenu odigrao tri utakmice, sve u prvenstvu Gaučo, a ima jednu pobedu i dva poraza. Sa druge strane, Independijente stoji bolje u šampionatu Argentine gde zauzima sedmo mesto, ali i samo jednom pobedom u poslednjih pet mečeva.