Tedesko u plavoj majici sa kragnom

Kristijan Hajdel je imao težak zadatak. Markus Vajncirl se nije proslavio u Gelzenkirhenu. Blago rečeno. Sezonu jeste završio na 10. mestu, ali samo šest bodova iznad zone ispadanja, čak 19 ispod Hofenhajma i četvrte pozicije na tabeli. Treću godinu uzastopce, Šalke je ostao bez plasmana u Ligu šampiona. Hajdel je rešio da rizikuje. Nije mu prvi put. U Majncu je u zvezde lansirao Jirgena Klopa. Kasnije i Tomasa Tuhela. Zna sportski direktor Šalkea da nanjuši pravog stratega.

“Sedneš za sto sa tim ljudima, završiš, odeš i onda uhvatiš sebe kako razmišlljaš o tome šta su rekli. Znači da su ostavili utisak”, prisećao se kasnije u intervjuu za Independent.

Tad je već mogao da se pravi pametan. Pogodio je. U trenutku kada je izabrao navijači nisu bili oduševljeni. Ni danas, a kamoli pre sezonu, teško da bi ga čak i oni nešto zaraženiji fudbalski fanatici prepoznali na ulici. A evo, 10 meseci kasnije, eto ga na tribini sa Šalkeovim ultrasima. Dobrom delu javnosti ni sada ne bi prošlo kroz glavu. Izgleda kao da im je drugar. Uostalom, ima samo 32 godine.

Domeniko Tedesko.

Ima i diplomu iz biznis inženjeringa. Master iz inovativnog menadžmenta. Imao je i samo tri meseca iskustva u samostalnom trenerskom radu. Pre toga je radio u fudbalskim akademijama Štutgarta i Hofenhajma. Marta 2017. godine, pre samo 13 meseci dakle, prvi put je dobio mesto šefa stručnog štaba u seniorskom timu. Ercgebirbe Aue je bio na ivici ispadanja iz Cvajte. U narednih 11 utakmcia Tedesko je osvojio 20 bodova i tim je opstao.

Hajdel je ekspresno reagovao: 93 dana posle zaposlenja u Aueu, Tedesko je promovisan u Šalkeovog šefa.

Svi su bili iznenađeni. Jeste Tedesko bio đak generacije u čuvenoj trenerskoj školi “Henes Vajsviler” - na predavanja je često išao sa Julijanom Nagelsmanom, sadašnjim strategom Hofenhajma - ali Hajdela to nije interesovalo. Ali zato jeste zapazio da Tedesko, Italijan koji je kao dvogodišnjak stigao u Nemačku sa roditeljima, tečno govori pet jezika. Te da je radio na projektnom razvoju u kompaniji Mercedes. Hajdel je is am bio u auto industriji. Doduše, samo je prodavao kola. Tedesko je ipak kvalifikovani inženjer. Možda deluje nebitno, ali nije.

“Treneri koji su imali profesionalna iskustva izvan fudbala imaju i drugačiju perspektivu. Drugačiji način na koji se ophode prema drugim ljudima. To je izuzetno važno. Ako me pitate šta je najvažnije za trenera, neću reći poznavanje fudbala. Uvek kažem da je inteligencija iznad svega”, smatra Hajdel.

I zaista, da li zbog toga što zna kako funkcioniše surovi svet biznisa ili nečeg drugog, ali Tedesko se u Gelzenkirhenu nije bojao izazova. Čim je došao poslao je kapitena Benedikta Hevedesa na pozajmicu u Juventus. Saopštio mu je da mu skida traku i da ne može da mu garantuje minute. Hevedes, šampion sveta sa Nemačkom, idol navijača Šalkea u kojem je proveo 16 godina, sam je rešio da ode. Traka je uručena golmanu Ralfu Farmanu.

Samo jedna od brojnih promena. Uveo je sistem sa trojicom štopera pozadi. Vremešni Naldo je u njegovom centru, bočno Matija Nastasić - ili u njegovom odsustvu 21-godišnji Tilo Kerer - te Benžamin Stambuli, vraćen u poslednju liniju iz veznog reda. Nešto nazad je morao i Maks Mejer, sada centralni vezni, a ne klasična desetka, dok je na njegovo mesto otišao nepadač Franko Di Santo koga su navijači ne tako davno ismevali. Umesto ostarelog Klas-Jana Huntelara ukazao je poverenje Gvidu Burgštaleru, izvukao najbolje iz Danijela Kaliđurija i Baštijana Očipke…

Samo u pobedi nad Nagelsmanovim Hofenhajmom (2:1) tri puta je menja formaciju. Najveći podvig je ipak izvukao u prvom sudaru sa Borusijom iz Dortmunda, još u novembru. Borusija je vodila sa 4:0 na poluvremenu. Na kraju je bilo 4:4.

“Ideš u svlačionicu, očekuješ trenera koji urliče”, priseća se Naldo.

“A on je bio miran. Rekao nam je da zaboravimo prvo poluvreme. Da je sve ovo process učenja. Rekao nam je da u drugom poluvremenu moramo da pobedimo, kako god, 1:0, 2:1. Nije rekao: dajte četiri gola. Ne, samo da moramo bolje nego u prvom poluvremenu”.

Bilo je 4:4. Juče u Gelzenkirhenu 2:0 za Šalke. Očigledno da su u tom procesu nešto zaista naučili. Uostalom, Šalke se gotovo sigurno vraća u Ligu šampiona. Nedostaje mu pet bodova iz naredna četiri kola. Ovim tempom, uzeće 20 bodova više nego lane.

A lane niko nije znao ni ko je čovek.

“Najbolji trener sa kojim sam radio”, ističe Naldo, 35 godina.

Tri više ima od Tedeska. Ali čudo je to životno iskustvo.

(FOTO: Action Images)