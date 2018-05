Juventus je kaparisao sedmi uzastopni "skudeto", favorit je i u finalu Kupa Italije protiv Milana, ali kada se podvuče crta, sezona nije uspela. Cilj je bio Liga šampiona gde je Juventus dogurao samo do četvrtfinala.

Na kraju sezone sledi i ozbiljna rekonstrukcija ekipe kako bi se opet krenulo napad na Ligu šampiona. A da bi se počelo sa kupovinama i prodaja, prvo mora da se reši status trenera.

Još se ne zna kakva je sudbina Maksa Alegrija. Iako je na pragu četvrte duple krune u četiri sezone sa Juventusom, mnogi u Torinu bi želeli da mu vide leđa. Smatraju da sa Alegrijem ne može da se osvoji Liga šampiona. On ima ugovor do 2020. godine, ali i ponude Arsenala i Čelsija. Razmišlju i on, i čelnici Juventusa...

„S Alegrijem imam odnos koji je funkcionisao i koji funkcioniše. Posle prvenstva ćemo pričati o budućnosti, koja će biti zadovoljavajuća za obe strane“, rekao je sportski direktor Đuzepe Marota.

Kada se reši Alegrijev status, počinje prelazni rok.

KO OSTAJE

Za sedmoricu igrača je 100% sigurno da će i naredne sezone nositi dres Juventusa i da nema šanse da ovog leta napuste klub. To su Barzalji, Kjelini, De Šiljo, Matuidi, Bernardeski, Ščensni i Daglas Kosta koji će biti otkupljen od Bajerna. Samo u slučaju ludih ponuda iz inostranstva i prilike da klub zaradi neki ogroman novca, može da dođe do prodaje Iguaina. Rugani, Bentankur i Kvadrado bi takođe trebalo da su sigurno za narednu sezone. Šanse Pjanića i Benatije da ostanu su 75 odsto i samo u slučaju neke ogromne ponude može da se desi da odu.

NEIZVESNI

Posle 13 igrača koji su sigurni za narednu sezonu, dolazi grupu prvotimaca čliji status je neizvestan. Pre svih Paula Dibale i Klaudija Markizija. Dibala je ove sezone najbolji igrač Juventusa, ali je često bio u nemilosti Maksa Alegrija koji ga je ostavljao na klupi. Čini se da se i Argentincu smučio takav tretman i da bi najradije otišao. Bajern je ponudio 100.000.000 evra, zainteresovan je i Ateltiko, ali Juve traži neverovatnih 150.000.000 evra. Međutim, ne treba isključiti ovaj transfer. Kao i odlazak klupske „legendice“ Klaudija Markizija. Alegri ga je marginalizovao ove sezone i Markizio bi mogao da ode negde gde će imati minutažu. Ne zna se ni kakva je budućnost Marija Mandžukića. Bitan je za Alegrija, pogotovo u velikim utakmicama, ali ima probleme sa povredama i uskoro će napuniti 32 godine. Ima bogate ponude iz Kine i možda je vreme da prihvati.

ODLAZE

Sami Kedira je i prošlog leta bio na ivici odlaska, ali je ostao. Sada su šanse za ostanak još manje. Nemac je imao odličnu sezonu, ali dolaze mlađi. Želja mu je ode u MLS ligu i to će se najverovatnije desiti. Sigurno odlazi i tandem iskusnih bekova Kvadvo Asamoa - Štefan Lihtštajner. Asamoa se dgovorio sa Interom, a Lihtštajner sa Borusijom Dortmund. Benedikt Hevedes neće biti otkupljen od Šalkea i vraća se u Nemačku, a najveća prodaja bi trebalo da bude Aleks Sandro. Brazilac i dalje drži visoku cenu na tržištu, zainteresovani su bogati premijerligaši i Juve planira prodaju kako bi finansirao dolazak nekog od kapitalnih pojačanja. Naravno, iz Juventus odlazi i Điđi Bufon koji završava karijeri.

DOLAZE

Zasa se zna da su sigurna pojačanja Kaldara i Spinacola iz Atalante čije pozajmice u Bergamu ističu. Oni će pojačati odbranu. Emre Džan je 95 odsto novi član Liverpula jer je dogovorio sve detalje saradnje i popuniće Kedirino mesto. Ugovoren je i Mateo Darmijan iz Mančester Junajteda. Juve radi i na porvatku Morate, a šanse za to su 50-50. Igrač želi, ali Čelsi zateže sa cenom koju torinski klub ne želi da plati. Druga opcija za napada je Antoni Marsijeal koji je odbio da produži ugovor sa Mančester Junajtedom i želi da pobegne od Murinja. On je nešto jeftiniji od Morate i košta oko 60.000.000 evra. Jedan od njih dvojice bi trebalo da bude Juventusova transfer bomba narednog leta.

MOŽDA

Od ostalih pojačanja treba očekivati još jednog levog beka, a kandidati su Bernat (Bajern), Dinj (Barselona), možda i Filipe Luis (Ateltiko Madrid). Meta je i kapitalac u veznom redu. Za povratak Pogbe su male šanse kao i za dovođenje Sergeja Milinković Savića koji je preskup. Alternative su Kristante (Atalanta), Ramzi (Arsenal), Rabio (PSŽ), Pelegrini (Roma), Di Marija (PSŽ)... Postoji i mala šansa da stigne još jedan štoper ako se desi nešto nepredviđeno sa Ruganijem i Benatijom, a mete su Aledrvajreld (Totenhem), Himenez (Ateltiko), De Liht (Ajaks). Međutim, ovo je baš nerealno. Na kraju, vrlo je moguć i dolazak rezervnog golmana pošto Ščensni staje na Bufonovo mesto. Kandidati su talentovani Ukrajinac Lunin, te iskusni Italijani Mirante i Marketi.