Nedavna izjava Zlatana Ibrahimovića da želi da ide na Mundijal i bude u navali Švedske na najvećoj svetskoj fudbalskoj smotri izazvale su veliku pažnju navijača, javnosti i sportskih radnika u Švedskoj, ali i širom Evrope.

Zlatan je gostojući u jednom popularnom šouu otkrio jasan stav da želi da izađe iz reprezentativne penzije kako bi dobio kraj kakav mu nije omogućen na Evropskom prvenstvu pre dve godine.

Upravo zato mediji su pokucali na vrata selektora Vikinga Janea Andersona, koga su pitali - koliko je realno da Ibrahimović bude u timu za Mundijal?

„On može da bude deo tima“, optimistično će Anderson.

„Ako stvarno to želi, treba da me pozove i kaže mi kakve su mu namere. Onda ćemo sesti zajedno i razgovarati o svemu. Ali, zasad je sve to samo spekulacija“.

Ibrahimović se nedavno vratio na teren i to kao fudbaler LA Galaksija, kada je na debiju postigao dva prelepa pogotka u velikoj pobedi tima iz Grada anđela i zapalio fudbalski svet. Bila je to inicijalna kapisla koja je pokrenula talas - da Zlatan ponovo zaduži opremu Švedske.

„Ne znam da li će biti potpuno spreman. Ali, trenutno ni ne razmišljam o tome. Stvari uzimam u obzir samo ako za to ima potrebe. Ako želi da se vrati, mora da me pozove, ostalo ćemo lako“, kaže Anderson.

Mada je sve ovo Anderson izgovorio, on je dodao da Ibrahimovića neće svojevoljno zvati da se vrati, posebno ne ako je to posledica medijske kampanje.

„Ne samo njega - već nikoga ko je rekao zbogom reprezentaciji. Posebno zbog ove medijske buke. Nemam problem da odgovorim na pitanja, ali ne želim da zovem nikog na osnovu nečega što je napisano ili što je neko rekao“.

Mada bi verovatno mnogi voleli da vide Ibrahimovića nazad u selekciji Tri krune, deo svlačionice predvođen golmanom Karl Johanom Jonsonom izrazio je zabrinutost da bi Zlatanov povratak u tim mogao da pokvari atmosferu i energiju koja je stvorena tokom poslednjih godina. Posebno jer je Švedska u baražu za Mundijal izbacila Italiju.

