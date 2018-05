Barselona prvak i samim tim direktno u Ligi šampiona, Atletiko i Real Madrid i (skoro sigurno) Valensija u grupnoj fazi elitnog takmičenja, Betis i Viljareal verovatno u Ligi Evrope, a ostaje samo da vidimo ko će izboriti sedmo mesto, odnosno kvalifikacije za Ligu Evrope.

Na premijeri 36. kola Primere koplja ukrštaju Sevilja i Real Sosijedad (21.00), direktni konkurenti za pomenuto mesto. Sevilja je trenutno na samo bod od sedme pozicije, na kontu ima 48 bodova, dok je Real Sosijedad na desetom mestu sa 46. Ipak, domaći su u daleko većoj dubiozi. Nisu slavili na devet prethodnih mečeva u svim takmičenjima, ispali su sa pozicija koje vode u Evropu te uprava nije imala izbora nego da otpusti Vinčenca Montelu.

Iskusni trener Hoakin Kaparos vratio se u Sevilju i probaće da popravi brljotine nastale tokom poslednja dva meseca „šefovanja“ Aeroplanina. Strastven, predan, beskompromisan, veliki motivator. Sve ono što nije Montela i baš ono što je nedostajalo Sevilji. Čovek koji je već radio u Sevilji od 2000. do 2005. godine i sa igračima poput Hosea Antonija Rejesa, Dani Alvesa, Adrijana, Žulija Baptiste, Serhija Ramosa i Renata postavio temelje uspešne Sevilje. O kakvom karakteru i seviljisti je reč dovoljno govori da će do kraja sezone raditi bez novčane nadoknade.

"Iskreno, nisam smatrao da je neophodno da me plate. Moj ugovor je aktuelan samo do kraja sezone, a sve tri utakmice koje su preostale igraju se u Sevilji, tako da neću imati nikakvih troškova", kazao je Kaparos španskim medijima.

Tim povodom oglasio se i predsednik kluba Hoze Kastro.

"Razgovarali smo o plati, ali Kaparos nije želeo ni da čuje. Njegova želja je da pomogne klubu ukoliko može. Ostaće sa nama do kraja sezone, a posle će preći na drugu funkciju", poručio je Kastro.

Pitanje je koliko je Kaparos za nedelju dana oporavio malodušne Andalužane. Ekipa je u depresiji, bez identiteta i one pozitivne drskosti. Ne zna se u kojoj će formaciji i u kakvom sastavu nastupiti Sevilja, ali pretpostavlja se da Kaparos neće praviti velike rezove.

Sosijedad je u mnogo boljoj situaciji. Četiri pobede i remi na šest proteklih mečeva dovoljno govore. Nema sumnje da izrazito motivisani dolaze na Ramon Sančez Pishuan jer je Liga Evrope nadohvat ruke. Sevilja se uzda u činjenicu da Sosijedad ne blista na strani i da ima probleme sa povredama. Kako bilo, ovde bismo se pre opredelili za golove nego za konačan ishod jer je bukvalno sve moguće.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pet 21:00 4017 ŠPA 1 Sevilla - Sociedad tgg gg3+ 1,62 Ukupna kvota 1,62

PRIMERA - 36. KOLO:

Petak

21.00: (2,20) Sevilja (3,45) Real Sosijedad (3,25)

Subota

13.00: (2,10) Đirona (3,20) Eibar (3,80)

16.15: (2,30) Atletik Bilbao (3,35) Betis (3,10)

18.30: (1,65) Selta (4,00) La Korunja (5,10)

20.45: (2,25) Viljareal (3,40) Valensija (3,20)

Nedelja

12.00: (2,45) Malaga (3,10) Alaves (3,10)

16.15: (1,45) Atletiko Madrid (4,20) Espanjol (8,00)

18.30: (4,20) Las Palmas (3,50) Hetafe (1,90)

20.45: (1,75) Barselona (4,00) Real Madrid (4,30)

Ponedeljak

21.00: (2,20) Leganes (3,20) Levante (3,50)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama

