Pošto mu je jesenas sunovratio karijeru jer mu nije dao da igra, a potom tvrdoglavo odbijao da ga proda, Rafa Benitez je zimus jedva dopustio Aleksandru Mitroviću da se na pozajmici vrati u fudbalski život. I koliko god je Španac bio nekorektan i nepošten prema srpskom napadaču, ispostavilo se da je uradio pravu stvar za Njukasl?! Teško da je to planirao baš tako, ali sreća ga je pogledala...

Mitrović je kod Slaviše Jokanovića u Fulamu eksplodirao, pronašao ubitačan golgeterski instinkt i opet postao tražen napadač na fudbalskom tržištu. Lista klubova koji bi ga želeli je sve duža. Na njoj su premijerligaši Barnli, Vest Hem i Kristal Palasa, Fulam će uraditi sve da ga otkupi ako se plasiraju u Premijer ligu, a nije isključeno i da se pojavi interesovanje iz inostranstva.

Šta god da bude na kraju sezone, pored Mitrovića je pobednik u ovoj priči i Rafa Benitez. Kako?

Pre svega, bez Mitrovića je izborio opstanak u ligi i isterao svoje. Tako da Mitrovićeva serija golova u Fulamu više ne bode oči toliko Njukaslovim navijačima kao pre nekoliko nedelja kada se Benitezov tim grčevito borio za opstanak.

Druga stvar na kojoj je Benitez profitirao je cena.

Mitrović je i zimus bio tražen, ali niko nije bio spreman da izdvoji veliki novac za igrača koji je bio van forme. Brajton je nudio 8.000.000 funti, Njukasl je odbio. Razumljivo s obzirom da su Srbina platili Anderlehtu 18.500.000 evra pre tri godine. Želeli su dao izvuku uloženi novac u Srbina. Ipak, poslednjeg dana prelaznog roka je Njukasl bio spreman i da popusti pa su Mitrovića nudili Marselju, Bordou i ostalim klubovima za 15.000.000 evra, pregovarali su sa Anderlehtom oko pozajmice, a kada su svi pregovori propali, završilo se pozajmicom Fulamu u minut do 12.

To se ispostavilo kao pogodak za sve tri strane. Fulam je dobio neophodnog golgetera, Mitrović se vratio u formu i pokazao da vredi, a Njukasl zadovoljno trlja ruke....

Poslednje informacije sa Ostrva govor da će Svrake na kraju sezone tražiti preko 20.000.000 evra za Srbina. To je nešto manje od 23.000.000 i to je ustvari aktuelna cena. Vrlo verovatno je da će Njukasl tražiti i preko 25.000.000 evra ako Mitrović nastavi da rešeta do kraja sezone i ako Fulam sa njim uđe u Premijer ligu. Plan je čak i da sačekaju kraj Mundijala u Rusiji gde će Mitrović biti prvi izbor u napadu Srbije i gde cena može dodatno da mu skoči.

Na kraju bi Mitrović mogao da košta i 30.000.000 evra čemu se niko u Njukaslu nije nadao do pre nekoliko meseci...

