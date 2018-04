Antonio Konte

Prošle godine dominantno osvojena šampionska titula, ove godine ni plasman u Ligu šampiona. Čelsi je, sada je jasno, pokvario sve dobro što je napravio u prvoj sezoni sa Antoniom Konteom na čelu, a sigurno će i pozicija Italijana posle poraza od Totenhema (1:3) na Stamford Bridžu biti uzdrmana.

Kormilar Plavaca ističe da ne brine za budućnost u Londonu.

"Nisam zabrinut, dajem maksimum - moji igrači daju maksimum - svako od nas. Trudimo se koliko možemo da imamo dobru sezonu, ali na kraju, kako igramo, možda i zaslužujemo baš ovakvu sudbinu. Pozicija na tabeli oslikava našu vrednost", podvlači Konte.

Italijan podvlači da ne želi da se "kači" sa klupskim rukovodstvom.

"Imam mišljenje o načinu na koji smo sarađivali, ali neću da ga ponavljam. Ne želim da stvaram probleme. Ako smo na petom mestu, to i zaslužujemo. O značaju plasmana u top četiri morate da pitate ljude u klub, a ne mene. Ponavljam: moj zadatak je da radim 24 sta dnevno, da treniram tim zajedno sa mojim stručnim štabom. Posvećenost fudbalera je izuzetna, ali uprkos tome, opet smo loše pšlasirani i to me brine", napominjue Konte.

Podsetimo, Čelsi je u igri još samo za osvajanje FA kupa, a u polufinalu 22. aprila na Vembliju rival će mu biti Sautempton.

