Antonio Konte smatra da Mančester Siti može da nastavi da dominira engleskim fudbalom, ali i da se bori za trofej Lige šampiona, ukoliko nastavi da radi na ovaj način.

Italijan je potpuno podbacio sa svojim Čelsijem, nije uspeo da pronađe zajedničku reč sa upravom kluba kada su u pitanju pojačanja, što se na kraju odrazilo na igru, pa je Plavce naredne sezone izvesno nećemo gledati u Ligi šampiona.

„Oni su dominirali ove sezone i mislim da je ispranod dati im komplimente za to. Ovo prvenstvo nije jednostavno, veoma je teško osvojiti ga, ali je način na koji su to oni učinili zaista neverovatan. Sjajno su odradili ovu sezonu, kako na terenu, tako i van njega”, rekao je Konte.

Ove sezone niko nije uspeo da im parira, a da li će sledeće ostaje da se vidi.

„Mančester Siti je klub koji možda da nastavi dominaciju, ne samo u Engleskoj, već takođe i u borbi za trofej Lige šampiona. Oni imaju mogućnosti da to učine u ovom trenutku. Oni su veoma snažan klub, imaju veliki kvalitet i sjajne igrače. Žele da investiraju, da poprave situaciju. Dosta je stvari na pravom mestu”, dodao je Italijan.

Čelsi ima još dovoljno ambicija u finišu sezone. Tu je polufinale FA kupa, ali i pet prvenstvenih kola, od čega prva protiv Barnlija.

„Moramo da probamo da završimo sezonu na najbolji mogući način. Nije u redu gledati u budućnost, jer borba još traje. Moramo da završimo prvenstvo na najboljem mogućem mestu i izborimo finale FA kupa. Moramo da se borimo do kraja za četvrto mesto. Ako želim da budem realan, neće biti jednostavno učiniti to ni ako pobedimo svih pet utakmica, ali moramo da se borimo. Igramo važnu utakmicu protiv Barnlija, stvarno jakog tima. Imaju fantastičnu sezonu i neće biti lako doći do tri boda. Moramo da učinimo sve da nam se ne ponovi 60 minuta iz prethodnog meča sa Sautemptonom”, rekao je Konte i izjavio kako smatra da je zimska pauza dobra ideja i da bi to moglo da napravi veliku razliku u odnosu na prethodni period.

Premijer liga će prvu pauzu imati između januara i februara 2020. godine i trajaće 13 dana.

„Ne zaboravite da u Engleskoj krećete da igrate u novembru pre preprezentativne pauze i igrate do marta. To je četiri meseca mečeva na svaka tri dana. Kada dođete do marta fizičko stanje vašeg tima ne može da bude dobro, pogotovo ako nastavite takmičenja u Liga kupu ili FA kupu. Ovo bi moglo da pomogne timovima da se spreme za drugi deo sezone, a što je najvažnije da malo odmorite igrače”, zakljčio je Konte.

Foto: Action images