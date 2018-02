Konte vs Čelsi: Kupuju se dva ili tri igrača, a ne osam kao mi

Već je ispričana priča kako Antonio Konte nikako ne može da se usaglasi sa politikom transfera u Čelsiju. A sada je ponovo pričao o tome.

Imao je velike razmirice s klubom posle odlaska Nemanje Matića u Mančester Junajted. Izlgeda da ne može da se smiri, pa je opet govorio o broju pojačanja koja treba da budu dovedena.

"Moramo biti jaki da shvatimo tu situacije u kojoj se nalazimo. Onda, u budućnosti, postoji šansa za nešto više. Treba da kupite jednog ili tri igrača, a ne osam. Kao mi. Ne zaboravite, mi smo letos doveli osam igrača i potrošili manje od ostalih koji su kupili dva ili tri igrača", kaže Konte.

Spusta Konte na zemlju navijače i javnost blisku Čelsiju.

"Moramo da budemo realistični i da razumemo na kom smo nivou. Mučimo se i borimo za mesto koje vodi u Ligu šampiona", rekao je trener Čelsija.

On kaže da nema ekipu koja bi se nosila sa ekipama koje su kao Mančester Siti.

"Moramo da izgradimo nešto važno. Da biste to uradili, morate da imate 15 ili 16 igrača. Na leto smo promenili osam igrača. To znači da nemamo bazu, jak temelj. Izgubili smo jake, iskusne igrače proteklih godina. Moramo da budemo realni, da shvatimo situaciju, napravimo bazu, budemo strpljivi i stvorimo nešto kako bismo mogli da se nosimo sa izazovima", rekao je Konte.

Videćemo da li će mu dolazak Olivijea Žirua pomoći.

Rastanak na leto je izvestan. A možda do toga dođe i ranije.

(FOTO: Action images)