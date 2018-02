Korida a la Juve

Do 2:2 sa Totenhemom u osmini finala Lige šampiona Juventus je bio u seriji od osam pobeda u prvenstvu, jedanaest kada se u obzir uzme i domaći kup, ali i Bikovi igraju dobro – poslednji poraz u Seriji A doživeli su sredinom decembra kada je na ovom terenu igrao Napoli. No, u međuvremenu su imali još jedan neuspeh – u kupu, i to baš od gradskog (i najljućeg) rivala – i jasno je da im ništa ne bi bilo slađe nego da prekinu trijumfalni niz komšija i tako im se osvete za tu eliminaciju.

Ipak, tradicija nikako nije na strani domaćih. U poslednje 22 godine Torino je samo jednom uspeo da trijumfuje u gradskom derbiju (aprila 2015). Stara dama je početkom nedelje dobila jednu dobru i jednu lošu vest. Paulo Dibala počeo je da trenira s ekipom, ali se ne očekuje da bude starter u derbiju. S druge strane, trening pred pomenuti okršaj s Totenhemom propustio je Andrea Barzalji i nije poznato da li će biti na raspolaganju treneru Masimilijanu Alegriju koji još neko vreme neće moći da računa na Huana Kvadrada, Benedikta Hevedesa i Bleza Matuidija. Toro nema kadrovskih problema, a jedini čiji nastup nije siguran je nesuđeni srpski reprezentativac Lijanko Vojnović koji se, istini za volju, nije baš naigrao otkako je došao iz Sao Paula, pa sumnjamo da će previše nedostajati treneru Valteru Macariju.

Realno, jedino što je protiv Juventusa je činjenica da je u utorak imao izuzetno naporan meč sa Englezima, dok je Granata mogla na miru da se priprema za derbi dela Mole. Ipak, uvereni smo u dvojku, možda će doći uz 2-3 pogotka.

TORINO - JUVENTUS (12.30)

Stadion: Olimpijski u Torinu

Sudija: Danijele Orsato

Projektovani sastavi:

Torino (4-1-4-1): Sirigu - De Silvestri, N'Kulu, Burdiso, Molinaro - Rinkon - Falke, Baseli, Obi, Ansaldi - Beloti

Juventus (4-3-3): Ščensni - De Šiljo, Benatija, Kjelini, Aleks Sandro - Kedira, Pjanić, Markizio - Daglas Kosta, Iguain, Bernardeski.

ITALIJA 1 - 25. KOLO:

Subota

Udineze - Roma 0:2 (0:0)

/Under 70, Peroti 90+1/

Kjevo - Kaljari 2:1 (0:0)

/Đakerini 74, Ingleze 76 - Pavoleti 82/

Đenova - Inter 2:0 (1:0)

/Ranokija 45 autogol, Pandev 59/

Nedelja

12.30: (5,20) Torino (3,70) Juventus (1,70)

15.00: (2,65) Benevento (3,10) Krotone (2,80)

15.00: (2,50) Bolonja (3,10) Sasuolo (3,00)

15.00: (1,13) Napoli (8,50) SPAL (19,00)

18.00: (2,45) Atalanta (3,25) Fjorentina (2,95)

20.45: (1,70) Milan (3,70) Sampdorija (5,20)

Ponedeljak

20.45: (1,15) Lacio (8,50) Verona (15,00)

