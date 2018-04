Trener Napretka iz Kruševca Milorad Kosanović kaže da je utakmica sa Crvenom zvezdom prelomljena izlaskom povređenog Ibrahime N'dijaea, ali smatra i da je ta povreda učinjena s namerom.

U tom slučaju, iskusni strateg prebacuje odgovornost na adresu Srđana Babića, koji se tom prilikom sudario sa tamnoputim prvotimcem domaćeg tima.

„Do 80. minuta sve je bilo pod kontrolom, a onda je povređen N'dijaje. Došlo je do problema po desnoj trani. Jedna nesmotrenost nas je košatala praza. Plej-of nam je dobro došao da probamo koliko može ovaj tim. Nije dobro to što N'dijaea namerno povređuju! Ružno, veoma ružno, to nam se konstatno dešava. Nekorektne stvari i to mi mnogo smeta“, rekao je Kosanović.

Napredak je ostao na sedmom mestu i gotovo je izgubio sve šanse da se upusti u borbu za plasman u Ligu Evrope.

Foto: MN press