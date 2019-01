Crvena zvezda može da se pohvali da na pripremama ima čak 12 igrača poniklih u njenim redovima, a to su Aleksandar Stanković, Miloš Gordić, Aleksa Terzić, Veljko Nikolić, Jug Stanojev, Dejan Joveljić, Filip Stojković, Vujadin Savić, Stefan Hajdin, Goran Čaušić, Slavoljub Srnić i Veljko Simić.

To je sasvim sigurno od velike važnosti i za stručni štab crveno-belih.

"To je veliki uspeh Crvene zvezde, pogotovo ako se zna da je taj broj, u poređenju sa protivnicima iz Lige šampiona i Lige Evrope, na našoj strani. Kroz jaka takmičenja prave se rezultati, a i omladinci dobijaju šansu. Povećanjem takmičarskog kvaliteta to će biti sve teže, zato smatram da su saradnja sa Grafičarom i razvoj Omladinske škole vrlo bitne stavke pravljenja igrača za Zvezdin seniorski tim. Svake pripreme su im prilika za sticanje iskustva, da vide razliku između omladinskog i prvotimskog fudbala, da vide jednog Marka Marina ili šta su fudbalski trendovi... Smatram da je Zvezda na pravom putu promocije svojih igrača iz omladinskog pogona", kaže jedan od pomoćnika Vladana Milojevića, Milan Kosanović.

Stručnjak specijalizovan za rad sa mlađim igračima ističe i zašto je sve teže da oni dobijaju priliku na velikoj sceni.

"Kada se priča o Ajaksu i njegovim klincima, stalno se veličaju uspesi škole, ali smatram da je Crvena zvezda na prostoru Balkana ima dosta igrača iz svojih redova. Mi bismo svi voleli da ih je još više, ali kvalitet i ozbiljnost takmičenja kao što je Liga šampiona, dozvoljavaju da, na primer, bude samo jedan Mbape (rođen 1998) iz PSŽ-a ili Aleksandera Arnolda (98) iz Liverpula. U tim timovima gotovo nema igrača ispod 20 godina. To je statistički pokazatelj da mladi igrači ne prave rezultat, ali su zalog za budućnost Zvezde. Zato treba biti realan prema njima, oni još uče, i postoji dugoročan plan razvoja do 21-22. godine. Nemoguće ih je stalno ubrzavati što se kod nas radi, postoje ekstremi koji to mogu u 19-20. godini zbog fizičkih karakteristika, ali sve ostalo dolazi posle shodno razvoju. Veljko Simić je '95, Srđan Babić '96, Erik Jirka '97, to su sve momci koji u perspektivi tek postaju pravi igrači, a mi hoćemo da ih napravimo po ubrzanom procesu, ali vremena su se promenila. Zato mislim da je saradnja sa Grafičarom pun pogodak i da će Zvezda tek u budućnosti ubirati plodove te saradnje. Stalno ističem da smo u Ligi šampiona Ligu šampiona i većinu utakmica odigrali sa najvećim brojem domaćih igrača, najčešće je bio Ben prisutan od stranih fudbalera na terenu".

Među onima koji su ponikli u Zvezdinoj školi na Kipru su golmani Aleksandar Stanković i Miloš Gordić.

"Teško je braniti u Zvezdi, pogotovo posle Borjana koji im je sada sigurno dobar reper. Kada su sa njim i kada se porede, mogu mnogo da nauče. Svi golmani treba da teže tom modelu, on je sada neprikosnoven, ali ostali momci kroz utakmice stiču iskustvo. Borjan je tek u 30. godini po dolasku u Zvezdu pokazao klasu i sav svoj kvalitet. Golmanima se svaka greška vidi, mnogo je „lakše“ postati napadač nego biti golman. Treba biti strpljiv prema svim tim momcima, a na dugoročnom planu se treba oslanjati na njih i ne treba žuriti sa njima".

Kosanović je još jednom objasnio koliko pomaže što igrači u razvoju mogu da nastupaju za Grafičar.

"Nikolić, Stanojev, Joveljić i Terzić su '99. godište koje nadolazi. Prva dvojica su kroz seniorske utakmice već stekla iskustvo, uporedili su pripreme na Zlatiboru prošlog leta i ove na Kipru, i kažu da su sada mnogo bliži seniorskom fudbalu nego ranije kada je bila daleko veća razlika. Jovelja i Terza već neko vreme treniraju sa nama i od njih očekujemo u budućnosti da brzu zakucaju na vrata prvog tima".

Često se dešavalo da se fudbaleri izgube na prelazu iz omladinskog pogona u prvi tim, jer je taj korak iz ugla stručnjaka daleko veći nego što izgleda. Tako su se u crveno-beli tabor posle igranja u inostranstvu vratili Savić, Stojković, Čaušić i Simić, dok su Hajdin i Srnić imali epizode na domaćoj sceni.

"Mnogo je povratnika u našem fudbalu, jer su gotovo svi očekivali da odmah zaigraju za Zvezdu posle omladinaca. Nije postojao taj neki drugi tim u kome bi mogli da se kale. Treba da se shvati, u vrhunskim evropskim timova, kao što su Real ili Barselona, najveći broj igrača iz njihove škole igra u nekim drugim španskim timovima, u filijalama, i onda se vraćaju. Saradnja sa Grafičarom funkcioniše odlično, treniraju na našim terenima, koriste sve što im je potrebno na stadionu i to je pravi B tim Zvezde. Mnogo igrača će sada ostati na pravom koloseku i biti bliže prvom timu nego u prošlosti kada se izgubilo dosta kvalitetnih igrača".

Jedan od najbližih saradnika Vladana Milojevića posebno ističe jednu generaciju i šta je dodatna razlika u odnosu na evropske rivale.

"Teško je napraviti put za jednog igrača. Uvek navodim generaciju rođenu 1984. godine, u kojoj su bili Basta, Janković, Perović, Milovanović i ostali, oni su postali vrhunski igrači a prvo su proveli vreme u Jedinstvu iz Uba. Malo koji igrač može direktno iz omladinske selekcije u prvi tim, to su izuzeci koji potvrđuju pravilo. Vrhunski fudbaler nastaje kroz dugotrajni razvoj, ne možete u 19. godini da zaokružite ciklus stvaranja, to priroda ne dozvoljava, već traži da se sačeka neko razdoblje. U Engleskoj se do 23. godine vodi mlad igrač, a nama Simić koji je '95. godište nije više mlad igrač. Mi hoćemo da se takmičimo sa Evropom, a da ne koristimo njihov model. U Zvezdi je cilj i napraviti igrača, i napraviti rezultat, da se sve to naplati, što je daleko teže nego rivalima, ne samo zbog njihovih budžeta, nego što u njihovim ekipama ni nema praktično tih mladih igrača. Zato je kroz Omladinsku školu, uz minimalna ulaganja, najbolje izbaciti igrača koji posle uz pravi razvoj može i da napravi rezultat, što je vrlo bitno, jer nije sve samo odraz u novcu, a posle i da napravi transfer", zaključio je Kosanović.

