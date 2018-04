Kriminalizacija srpskog fudbala počela je sa Obilićem i Arkanom pre 20 godina, tvrdi Milorad Kosanović. Trener Napretka je uveren da je njihova pojava na fudbalskoj sceni i šampionska titula iz sezone 1997/98. najzaslužnija za propast najpopularnijeg sporta u nas.

"To je tačno i to znamo svi mi koji smo u fudbalu. Sve što je krenulo po zlu, krenulo je od Obilića i sezone kada su osvojili titulu prvaka. Tada je krenulo s konkretnim nameštanjima. Sve se radilo da Obilić uzme prvenstvo. Sećam se da tada nismo hteli da uđemo u svlačionicu na njihovom stadionu jer smo smatrali da nas prisluškuju", izjavio je Kosanović za Kurir.

Kormilar Kruševljana kaže da se nije plašio Željka Ražnatovića.

"Arkan je tada bio glavni, ne samo u fudbalu već i u celom društvu. Nisam ga se plašio, jer smo nas dvojica uvek imali dobru saradnju. Poštovao me je, ali mladi igrači su tada bili u strahu i više sam se brinuo za za njih nego za sebe."

Kosanović tvrdi i da se u to vreme sve radilo protiv Crvene zvezde.

"Arkan je sve radio u dosluhu sa Savezom i Partizanom! Sve kako Zvezda ništa ne bi osvojila. Dogovarali su se kome ide prvenstvno, kome kup. To je bio katastrofalan period za srpski fudbal. Sada nije tako. Ne može da se poredi taj period mraka srpskog fudbala i ovo danas. Ipak, sada je malo drugačije, ali mora još dosta toga da se uradi da bi fudbal postao ono što od njega svi žele. Jedino rešenje je privatizacija, do tada nam se ne piše dobro", zaključio je Milorad Kosanović.

Njegov Napredak danas od 16 časova igra protiv Vojvodine meč prvog kola plej-ofa Superlige.

Foto: MN press