KRAJ: Crvena zvezda - Zenit 0:1

CRVENA ZVEZDA - ZENIT 0:1 (0:1)

/Jerohin 23/

Antalija.

Stadion: Mardan Top.

Sudija: Anatolij Višnjičenko (Rusija).

CRVENA ZVEZDA: Borjan - Stojković (od 78. Gobeljić), Savić (od 78. Frimpong), Le Talek (od 70. Babić), Rodić (od 70. Hajdin) - Krstičić (od 78. Luka Ilić), Donald (od 70. Račić) - Ben (od Adžić), Srnić (od 78. Milijaš), Radonjić (od 70. Pavkov) - Milić (od 46. Jovičić).

Klupa: Supić, Frimpong, Milijaš, Babić, Anđelković, Gobeljić.

ZENIT: Lunev - Smoljnikov (od 46. Kuzjajev), Mevlja, Mamana, Krišito - Kraneviter (od 63. Terentjev), Paredes, Jerohin - Rigoni, Drijusi, Zabolotnji.

Klupa: Lodigin, Baburin, Terentjev, Poloz, Kuzjajev, Noboa, Žirkov, Panjukov, Pletnev, Kakoev, Kaplenko, Skrobotov.

Poraz Zvezde, ali nije to ni toliko bitno koliko to što su crveno-beli mogli da vide šta ih čeka protiv moskovskog CSKA u šesnaestini finala Lige Evrope. Snažan, iskusan tim, koji ne prašta greške. Gledali smo egal utakmicu u Beleku, presudio je suv kvalitet Zenitovih igrača. Uskoro opširniji izveštaj našeg izveštača iz Turske Darjana Nedeljkovića.

KRAJ UTAKMICE!!!

90. minut - Dva minuta nadoknade.

89. minut - Centaršut Luke Adžića - ušao je u međuvremenu umesto Bena - blokiran. Ne pomaže ni korner.

86. minut - Obećavajuća akcija Zvezde posle odlične paralelel Frimponga, Milijaš je imao više opcija, gađao je Pavkova - ofsajd.

83. minut - Gobeljić je zadobio oštar udarac u lice, ali je sudija ostao nem. Izgledalo je da ga je Mevlja ozbiljno zakačio, pritom i nagazio.

78. minut - Opet menja Milojević, u igru idu Frimpong, Gobeljić, Luka Ilić i Milijaš. Na odmor idu Stojković, Krstičić, Srnić i Savić.

77. minut - Stojković je ušao u sredinu, sjajno ostavio loptu Jovičića, ovaj je lepo nišanio, ali preslabo šut. Preti ipak Zvezdi. Žuti karotn za Zabolotnija.

74. minut - Atraktivan pokušao Pavkova, odlično je primio loptu grudima, probao mazaicama, ali nije uspeo. Za sada se ipak preporučuje: možda bi mogao da u budućnosti predstavlja Zvezdinog "target-mena".

73. minut - Projektil Slavoljuba Srnića! Lunev vrhovima prstiju izbija loptu u korner. Odličan pokušaj Srnića, koji sada igra po levom krilu.

70. minut - Izlate Le Talek i Rodić, ušli su Babić i Hajdin. Izlazi i Donald, umesto njega Račić.Za kraj i Pavkov umesto Radonjića. Opet će Ben na krilo.

68. minut - Sada uzvraća Zvezda, Ben je kroz dvojicu igrača uposlio Srnića, Terentjev je bio tu da ga omete taman toliko da loše zahvati loptu. Trebalo je da bude mnogo opasnije. "Špicem, Srno, špicem", dobacuje Milojević sa klupe.

67. minut - Preti Zenit, Rigoni je imao dosta prostora na levoj strani, ušao u šesnaesterac, hteo da ubacio loptu na suprotnu stativu, Borjan je oprezan.

63. minut - Izmene u Zenitu. Terentjev i Kuzjajev su u igri. Izašli su Kraneviter i Smoljnikov.

61. minut - Iz velike daljine Zabolotni, lak posao za Borjana.

60. minut - Jerohin i Radonjić licem u lice. Nije se dopao Zvezdinom krilu oštriji start Zenitovog fudbalera. Ni ovaj nije ustuknuo, ali bili su tu i sudije i ostali da smire situaciju pre no što eskalira.

56. minut - I opet je opasno pred Borjanovim golom. Rigoni je ubacio sa desne strane, na drugoj stativi sam je Zabolotnji, ali ne uspeva stigne loptu i usmeri je u nebranjeni deo mreže. Mnogo su opasni igrači kluba iz Sankt Peterburga kad krenu napred.

55. minut - Kakva greška Srnića, predao je loptu rivalima, sevnula je kontra, ali Vujadin Savić čita nameru Rigonija.

54. minut - Mirniji period igre. Zenit još bez šanse u drugom poluvremenu. Mada objektivno - kontroliše utakmicu.

49. minut - Rodić baš ambiciozno. Bilo je tu skoro 40 metara. Ispostavilo se preambiciozno.

48. minut - Prva šansa u ovom poluvremenu posle presinga i oduzete lopte, sada druga iz kontre. Srnić je centrirao sa desne srane, Mamana hladan kao špricer - izbija u korner.

46. minut - Jovičić umesto Milića. Ben ide u špic. Jovičić će sigurno uz Donalda, Krstičić će nešto napred. I odmah njegov udarac sa ivice kaznenog prostora, Donald mu lepo dodao, fino plasirana lopta, tik pored gola.

POČETAK DRUGOG POLUVREMENA!!!

Zenit zasluženo vodi, ali mogu i Zvezdini navijači da budu zadovoljni. Nije to uopšte bilo loše, naprotiv. Protivnik je objektivno kvalitetniji, ali imala je i Zvezda svoje šanse. Pa i osam šuteva naspram četiri Zenitova, doduše samo jedan u okvir gola, a taj nije bio posebno opasan. Posed lopte izjednačen na 50 odsto, sve skupa - ravnopravna utakmica. Samo što su Zenitovi igrači mnogo iskusniji, znaju da svoje šanse koriste, da iskoriste svaki pedalj terena koji im prepustite...

KRAJ PRVOG POLUVREMENA!!!

44. minut - Nepotreban prekršaj Bena uz šesnaesterac, ali nije prošao taj udarac.

42. minut - Za pohvalu je doduše kako su crveno-beli uzeli loptu Rusima. Milojević je izdao komandu: "Izlaz!". I svi su sinhonizovano izleteli i prisvojili loptu.

41. minut - Velika, velika prilika za Zvezdu! Ben je previše oklevao, otišao sasvim u stranu. Potom vratio loptu do Donalda, koji iz dobre prilike šutira preko gola. Verovatno je bilo bolje da je odmah sam završio akciju, ali nije uspeo da primiri loptu.

40. minut - Dobar prodor Radonjića, ušao je sa krila u sredinu, trojicu nanizao, potom tukao sa 25 metara, ali nije uspeo da loptu usmeri gde treba.

38. minut - Proboj i oštar centaršut Srnića. Reaguje Krišito. Inače, Jerohin kupi sve lopte na sredini terena. Verovatno najbolji akter meča.

35. minut - Prvi žuti karton. Sa leđa je pokupio rivala Vujadin Savić. Dobra prilika za centaršut.

31. minut - Podseća malo utakmica na one protiv Kelna ili Arsenala. Mučila se Zvezda u januaru na nekim utakmicama protiv timova koji igraju bunker kakav će je sigurno čekati u Superligi. Međutim, izgleda veoma pristojno protiv ekipa koje žele da igraju fudbal. Istina, ovo je Zenit, klub sa budžetom od oko 100.000.000 evra. Klasa je to. Ali ipak nam se čini da je Milojević bazirao pripreme tako da se ekipa što bolje prikaže u Evropi. To je ipak pravi test kvaliteta.

27. minut - Moramo da priznamo: zasluženo vođstvo Zenita. Imaju blagu inicijativu, ali nije ni do toga koliko do činjenice da su konkretniji u završnici. Ipak je to redovan učesnik Lige šampiona.Sasvim solidna Zvezda, ali vidi se ovde kvalitet tima iz Sankt Peterburga.

24. minut - Umalo Zvezda odmah da uzvrati, centaršut na Bena, glavom gađa suprotnu stativu, nije najbolje zahvatio loptu. Moglo je to mnogo bolje.

23. minut - GOOOL!!! Aleksander Jerohin dovodi Zenit u vođstvo. Oštar korner, prvo Rodić nije uspeo da izbije loptu, pa ju je Donald samo uručio Jerokinu, a ovaj zavrnuo Krstičića i precizno gađao u ugao. Borjan nemoćan.

19. minut - Radonjić sada u defanzivi, blokira jednog gostujućeg igrača, ide lopta u korner. Paredes centrira, ništa od toga.

16. minut - Centaršutevi Bena, pa Radonjića nisu bili loši, ali ni pogodili metu. Završava se akcija Krstičićevim volejom sa 18 metara, visoko preko gola.

13. minut - Opasno su sada u dva navrata pripretili Zenitovi. Ova druga šansa Zabolotnjija, posle ubacivanja Krišita, spada u one iz kategorije 100 odsto. Samo je bio na petercu, tukao pored gola. Dosta sreće za Zvezdu.

10. minut - Odličan presing crveno-belih, visoko napada Zenitovu odbranu još u začetku akcije.

7. minut - Žestoke kritike Vladana Milojevića za Nemanju Radonjića. Previše je komplikovalo hitronogo Zvezdino krilo umesto da odmah prebaci loptu na drugu stativu. Ali početak - sasvim OK. I više nego.

6. minut - Ne možemo da se načudimo stadionu hotela Mardan. Mnogi bi se superligaši momentalno menjali za ovakvo zdanje. Hotel dakle...

5. minut - Prvi Zvezdin udarac, Ben je posle povratne Donalda tukao iz prve, ide pravo u Luneva.

3. minut - Preteći napad Zenita, bez završnice. Donald se igrao i izgubio loptu na 40 metara od svog gola.

1. minut - Jedna mala ispravka, tačnije iznenađenje Vladana Milojevića. Nije Ben u špicu, nego Nemanja Milić. Ben je na desnom krilu.

UTAKMICA JE POČELA!

Evo i jedne zanimljive fotografije iz Beleka. CSKA je, očekivano, poslao skauta da skenira Crvenu zvezdu. Nismo uspeli da zavirimo šta je zapisao u svesku, ali nešto je već utefterisao.

- U ekipi Zenita od standardnih prvotimaca nema našeg reprezentativca Branislava Ivanovića (zbog povrede) kao ni napadača Aleksandra Kokorina koji nisu u sastavu. U prvom delu sezone standardni čuvar mreže Juri Lodigin nalazi se danas na klupi za rezerve.

- Jedna zanimljivost koju je dojavio naš izveštač iz Antalije Darjan Nedeljković - pravdu na ovom meču deliće čak dvojica arbitara i to iz Rusije. U prvom poluvremenu na centru će se naći Anatolij Višnjičenko, dok će u nastavku suditi njegov zemljak Igor Aljošin. Zašto, za sada je nepoznanica...

- Poznati su i sastavi timova za koje su se treneri Manćini (Zenit) i Milojević (Zvezda) odlučili.

- Vreme je za poslednju proveru crveno-belih na pripremama u Turskoj. Rival izabranicima Vladana Milojevića od 16.30 časova biće čuveni Zenit iz Sankt Peterburga.