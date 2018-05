Optimista: Mladen Krstajić

Srpski selektor Mladen Krstajić govorio je o časti koja mu je ukazana da vodi Orlove na Svetskom prvenstvu u Rusiji i poručio da se nada da će njegov tim napraviti iznenađenje u grupi E u kojoj se nalazi zajedno sa Brazilom, Kostarikom i Švajcarskom.

Uprkos činjenici da nikada do sada nije radio kao trener samostalno, 44-godišnji Krstajić je prihvatio ponudu da zameni Slavoljuba Muslina u oktobru prošle godine na klupi srpske reprezentacije.

"Privilegija je samo biti navijač Srbije na tribinama i podržavati svoju zemlju u važnim utakmicama. Ali, zamislite kolika je onda čast biti čovek koji vodi tim na velikom takmičenju kakvo je Svetsko prvenstvo. To je velika dužnost i odgovornost, ali istovremeno i čast i privilegija, da možeš da reprezentuješ svoju zemlju na najbolji mogući način. Pritisak postoji, to je normalno. Nemam strah jer imam dobre saradnike u stručnom štabu. Posedujem znanje, a sve što mi nedostaje nadoknađuju moji saradnici", izjavio je Krstajić za brazilski Globo.

SRBIJA PROLAZI GRUPU - kvota 2,15

Srbija je ispod sva tri protivnika na rang-listi FIFA, ali Krstajić ipak veruje da je plasman u drugi krug moguć.

"Pre kvalifikacija Austrija je bila favorit u našoj grupi zajedno sa Irskom i Velsom. Bili smo tu tek kao četvrti tim koji su svi unapred otpisali, ali sa dobrom atmosferom i drugarstvom koje je vladalo stigli smo do prvog mesta u kvalifikacijama i direktnog plasmana u Rusiju. Zato mislim d aovi igrači koji su mi na raspolaganju imaju karakter da naprave veliki uspeh. Neće biti lakih rivala, kada samo pogledate Kostariku, ona je 25, na svetu, Švajcarska je šesta, Brazil drugi... Srbija je tek 35. što znači da nismo favoriti, ali nećemo se predati. Igramo prvu utakmicu sa po rangu najslabijom selekcijom u grupi i tu vidimo našu šansu. Pobeda nad Kostarikom bi nam bila veliki podstrek, prva utakmica je najvažnija", zaključio je Mladen Krstajić.

Prvi meč na Mundijalu u Rusiji Orlovi igraju protiv Kostarike 17. juna u Samari.

Foto: MN press