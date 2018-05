Fudbalski savez ispunio je obaveznu proceduru i poslao spisak od 35 igrača u sedište FIFA! Selektor Mladen Krstajić i čelnici naše kuće fudbala odlučili su da ne objavljaju imena sa proširenog spiska, ali potpisnik tih 35 redova za Sportski žurnal kaže da nema nikakvih iznenađenja.

"Ne, zaista nema... Imamo to što imamo i dodali smo neke mlade igrače koji bi u narednom periodu trebalo da se uključe u rad A tima. Oko 20. maja objavićemo spisak od 25 igrača koliko ćemo voditi na pripreme. Posle će biti najteže precrtati još dvojicu. To me boli. Ali kako Đorđević u košarci pozove 50 igrača? Priča sa njima, objasni im šta od koga očekuje i zašto je odlučio tako kako je odlučio. Mogu da zamislim kako je njemu", kazao je Krstajić.

Govoreći o spisku, te povređenim igračima, selektor je za Žurnal praktično potvrdio koja dvojica fudbalera su na spisku od 35...

"Bane (Ivanović) se oporavlja, a razgovarao sa i sa Matijom (Nastasićem). Očekujem da će i on biti fit za okupljanje", zaključio je mladi stručnjak.

Srbija se na Mundijalu u Rusiji nalazi u E grupi zajedno sa selekcijama Kostarike, Brazila i Švajcarske. Naš tim na otvaranju igra protiv Kostarikanaca. Ali pre toga još dva testa. Podsetimo, Orlovi će 4. juna u Gracu odmeriti snage sa Čileancima, a 9. juna će za protivnika imati Boliviju u Beču.

Foto: MN Press