Fotografija iz Podgorice

Prvo mesto na tabeli i promocija u Ligu B uz izboren makar baraž za plasman na Euro 2020. Uspeh je ostvaren, ali iako Mladen Krstajić suočen sa pritiskom koji nosi njegova funkcija ponekad tvrdi suprotno – bio je taj uspeh i očekivan. U konkurenciji Rumunije, Crne Gore i Litvanije reprezentacija Srbije je objektivano bila izraziti favorit. Istina, umeli smo u skorijoj prošlosti da podbacimo i protiv gorih timova što se ovog puta nije desilo, iako je selektor ovih šest jesenjih utakmica iskoristio da u vatru gurne i brojne mlade igrače. Sa te strane, Krstajić zaslužuje čestitke, ali najgore što bi Srbija sada mogla da uradi jeste da pomisli da je napravila nešto veliko, jer svako ko je gledao Orlove u 2018. godini mogao je jasno da vidi da nije isto igrati protiv Rumunije i recimo Švajcarske. A ta Švajcarska ne bi smela da bude nekakav nedostižni san za Srbiju.

Pa da pogledamo šta je to Srbija dobila u premijernom izdanju Lige nacija, a šta joj to nedostaje da bi se uhvatila u koštac sa najkvalitetnijim ekipama sa Starog kontinenta.

ORLIĆI U VATRI

Najveći benefit? Mladi igrači pre svega, mada ne treba zapostaviti ni to što smo se posle razočaravajućeg Mundijala – ne toliko zbog rezultata, nego zbog načina na koji smo izgubili od Švajcarske – vratili na pobednički kolosek. Ali ako ćemo o najvećim Krstajićevim zaslugama onda govorimo o guranju u vatru nekadašnjih evropskih i svetskih šampiona iz mlađih selekcija. Protiv Litvanije na koncu takmičenja tako su samo Antonio Rukavina, Adem Ljajić i Milan Rodić bili stariji od one generacije Litvanaca. Svi ostali su ili igrali u Litvaniji ili su još mlađi.

Među njima, odskočio je Nemanja Maksimović, pošto smo Nikolu Milenkovića - da ne pominjemo Aleksandra Mitrovića - dobili još ranije, na Svetskom prvenstvu, i njega ne računamo ovde, dok je recimo Mijata Gaćinovića lansirao Slavoljub Muslin, a Andrija Živković je tu još od 2013. Istina, tek kod Krstajića je dobio značajniju minutažu. I da nije bilo sinoćnjih asistencija protiv Litvanije pitanje je da li bismo mogli da kažemo da ju je u potpunosti iskoristio. Maksimović je tu bio čini nam se najkonstantniji. Uostalom, on je uz Antonija Rukavinu i Miloša Veljkovića jedini proveo svaki od 540 minuta na terenu. Bilo je oscilacija, ali ako je neko od mladih igrača pokazao da na njega može da se računa onda je to baš Maksimović.

Pored svih ostalih stoji znak pitanja. Veljković se sa Milenkovićem ustalio kao startni štoper, ali bilo je tu i nesigurnih poteza i pitanje je kako bi on izgledao protiv jačih rivala. Isto važi i za Sašu Lukića, pa i golmana Predraga Rajkovića. A valjalo bi ovde i da se vratimo na ono što smo naučili kod Siniše Mihajlovića: podmlađivanja na reprezentativnom nivou retko vode ka bilo čemu dobrom, jer ko može da garantuje da će se karijere svih ovih momaka razvijati prema očekivanjima? Recimo, Lukić je ove sezone odigrao samo 57 minuta u Torinu, Živković 275 u Benfiki, ali samo 91 u prvenstvu i Ligi šampiona.

Uostalom, zbog male minutaže je iz jednačine ispao Milan Gajić, a baš nam je na toj poziciji najpotrebnija sveža krv. Ko garantuje da se isto neće desiti i Lukiću, Živkoviću ili nekom drugom? I ko garantuje da sledeći selektor – jer postoje ozbiljne indicije da se Krstajić neće zadržati tu do početka kvalifikacija za Euro – neće reći: Hej, pa mene ne zanima budućnost, već rezultat sada i hoću da igram sa najboljima u ovom trenutku?

PRECRTANI

Tu dolazimo do najvećeg minusa Krstajićevog mandata i sigurni smo da svi znate o čemu pričamo. Ali to mora da se napiše. Branislav Ivanović je i sa 34 godine ubedljivo najbolji desni bek koga imamo. Vladimir Stojković je naš najbolji golman. Luka Milivojević je kapiten Kristal Palasa i logičan izbor za partnera Nemanje Matića u vezi. Matija Nastasić redovno igra u Šalkeu. Čak se i Nikola Maksimović ustalio u Napoliju, jednom od najjačih klubova Evrope, i to na deficitarnoj poziciji desnog beka. Italijani ga hvale na sva usta. Ali nikoga od njih nema u reprezentaciji. Nekoga zbog loših odnosa sa selektorom, a nekoga verovatno i zbog tog insistiranja FSS da se reprezentacija podmladi. Što baš i nema smisla ako tražimo rezultat, a upravo o tome je selektor i govorio na konferenciji za novinare posle pobede nad Litvanijom.

“Ne znamo šta hoćemo. Hoćemo sve, a nećemo ništa“, rekao je tada.

Nije ni njemu lako, ali dobro je znao – ili je bar morao da zna - u šta ulazi kada je prihvatio da zameni Slavoljuba Muslina. Ista priča se i tada vodila. Muslin je u timu želeo najbolje, želeo je rezultat i odveo nas je na Svetsko prvenstvo. Savez je želeo najtalentovanije, napredak i napredovali smo do divizije B Lige nacija. I tek ćemo sada, kad se u evropskim kvalifikacijama sretnemo sa ekipama iz prva dva šešira videti koliki je put još pred nama. Na kraju, i Krstajić je u tim vraćao Nenada Krstičića, Danijela Aleksića, Ljubomira Fejsu... Nije to radio zbog podmlađivanja, nego zbog rezultata. Balansirao je između realnosti i želja sa Terazija. Trošilo ga je očigledno.

Kako bilo, dobro je što posle duže vremena imamo ne jednog, ne ni dva, nego čak trojicu napadača koji daju golove, biće čak problem svima pronaći minute. Dobro je i što Dušan Tadić i Adem Ljajić bilo kome mogu da naprave probleme i što sada već izgledaju kao prilično ozbiljan evropski tandem, dobro je što pored Nemanje Matića svako izgleda za jotu bolji nego što jeste, što Bleki Milenković raste u ozbiljnog štopera...

Nije dobro što ništa nismo uradili na tome da pronađemo alternativu Antoniju Rukavini, mesec je dana stariji od Ivanovića inače, što nam odbrana generalno ne izgleda sigurno, što nam je drugo krilo često bilo upadljivo bezopasnije od onog na kome je Tadić, bez obzira da li na terenu bili Gaćinović, Filip Kostić ili Nemanja Radonjić, što i dalje ne znamo koja je pozicija Sergeja Milinkovića Savića, što je posle prepucavanja Saveza i stručnog štaba sa Milivojevićem i Nastasićem postalo sasvim jasno da je ambijent u i oko reprezentacije ozbiljno narušen.

I nikako nije dobro što, kao i kad je Muslin bio tu, nemamo apsolutno nikakvu predstavu kako razmišljaju na Terazijama. I da li će Krstajić biti tu i u martu ili će se FSS odlučiti za novu rokadu i neko iskusnije rešenje? A to bismo morali što pre da saznamo, jer kvalifikacije su odmah tu, iza ćoška. I neće biti ovako lake.

KRSTAJIĆEVIH 29 U LIGI NACIJA

Golmani

Marko Dmitrović 3 utakmice 270 minuta

Predrag Rajković 3 270

Aleksandar Jovanović 0 0

Nikola Vasiljević 0 0

Obrambeni

Nikola Milenković 5 450

Aleksandar Kolarov 3 193

Miloš Veljković 6 540

Uroš Spajić 1 90

Milan Rodić 4 334

Jagoš Vuković 0 0

Nemanja Miletić 1 13

Antonio Rukavina 6 540

Vezisti

Sergej Milinković Savić 3 102

Nemanja Matić 3 191

Andrija Živković 3 270

Dušan Tadić 5 450

Ljubomir Fejsa 1 13

Adem Ljajić 3 249

Mijat Gaćinović 4 258

Nemanja Maksimović 6 540

Nenad Krstičić 0 0

Branko Jovičić 1 18

Saša Lukić 6 337

Danijel Aleksić 1 8

Nemanja Radonjić 4 90

Filip Kostić 2 116

Napadači

Aleksandar Mitrović 6 533

Luka Jović 1 7

Aleksandar Prijović 1 75

(FOTO: Star Sport)