L'Ekip objavio SVE plate u Ligi 1: PSŽ i liliputanci, Nejmaru duplo više od najbližeg, Ben Arfa kao Paje, Pastoreu više nego Radamelu

Uvek zanimljiva tema. Jer kad krenu abrovi, retke su teme interesantnije od toga ko koliko prima i da li toliko zaslužuje. Ugledni L'Ekip se pak ne bavi abrovima. Ovo su sasvim sigurno najpouzdaniji podaci o francuskoj Ligi 1. U današnjem izdanju poznatog dnevnika tu su podaci za svakog igrača nacionalnog šampionata. A pred vama su 30 najplaćenijih. I to sasvim dovoljno govori o jazu koji se pojavio u Francuskoj i koji verovatno ne može da se poredi ni sa jednom drugom iole značajnom ligom na svetu.

Jednostavno - Pari Sen Žermen je vasiona za sve ostale! U prvih 11 samo jedan igrač koji ne igra na Parku prinčeva. Radamel Falkao sa mesečnom bruto platom od 750.000 evra. Pomnožite to sa 12 meseci i stići ćete do sume od 9.000.000 godišnje. Doduše, pre no što se od te sume odbije porez.

Falkao barem opravdava taj novac. Ove sezone već 23 gola, 17 u Ligi 1. A opet prima manje od Havijera Pastorea, koji je u prvenstvu odigrao samo 839 minuta za PSŽ, četiri puta zatresao protivničku mrežu, a opet mu svakog meseca na račun legne 20.000 više nego Monakovom napadaču. Nije to čak ni najradikalniji primer. Hatem Ben Arfa, na koga Unaj Emeri ne računa već godinu dana, zaradi 500.000 evra mesečno, koliko recimo i Dimitri Paje, ponajbolji igrač Olimpika iz Marselja sa četiri gola i sedam asistencija.

Naravno, Nejmar je dimenzija za sebe. Sa mesečnim primanjima od 3.067.000 evra, odnosno oko 36.000.000 na godišnjem nivou on je skoro duplo plaćeniji od drugog na listi, saigrača Edinsona Kavanija, pa možemo da pretpostavimo da je bar delimično i to razlog što Urugvajac nije baš u najboljim odnosima sa prvom zvezdom Lige 1. Zamislite tek kako će večeras u kupu biti drugoligašu Sošou kad preko puta sebe ugleda milionere sa Parka prinčeva.

Da ne dužimo dalje, pogledajte ko je sve tu.

TOP 30 NAJPLAĆENIJIH FUDBALERA:

1. Nejmar (PSŽ) 3.067.000;

2. Edinson Kavani (PSŽ) 1.540.000;

3. Kilijan Mbape (PSŽ) 1.500.000;

4. Tijago Silva (PSŽ) 1.330.000;

5. Anhel di Marija (PSŽ) 1.120.000;

5. Markinjos (PSŽ) 1.120.000;

7. Tijago Mota (PSŽ) 875.000;

8. Havijer Pastore (PSŽ) 770.000;

9. Radamel Falkao (Monako) 750.000;

10. Danijel Alves (PSŽ) 600.000;

11. Julijan Draksler (PSŽ) 600.000;

11. Marko Verati (PSŽ) 600.000;

13. Hatem Ben Afa (PSŽ) 500.000;

13. Dimitri Paje (Olimpik Marselj) 500.000

13. Luiz Gustavo (Olimpik Marselj) 500.000;

16. Mario Baloteli (Nica) 450.000;

17. Florijan Tovan (Olimpik Marselj) 410.000;

18. Stiv Mandanda (Olimpik Marselj) 350.000;

18. Žoao Mutinjo (Monako) 350.000;

18. Marijano Dijaz (Olimpik Lion) 350.000;

18. Memfis Depaj (Olimpik Lion) 350.000;

22. Keita Balde (Monako) 340.000;

23. Kostas Mitroglu (Olimpik Marselj) 330.000;

24. Valer Žermen (Olimpik Marselj) 300.000;

24. Adil Rami (Olimpik Marselj) 300.000;

24. Nabil Fekir (Olimpik Lion) 300.000;

24. Bertrand Traore (Olimpik Lion) 300.000;

28. Kamil Glik (Monako) 290.000;

29. Stevan Jovetić (Monako) 280.000;

30. Tomas Menije (PSŽ) 260.000.