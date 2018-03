La Liga ulazi u svet e-sporta

Milenijalci polako preuzimaju kontrolu nad zbivanjima u svetu, pa tako i fudbalu. Hteli mi to ili ne. Generacija koja je odrasla uz internet, društvene mreže, konzole za igrice, uglavnom liberalnih stavova i sa prijateljima širom sajber-sveta već ima 30 i nešto godina. A to znači da radi, ima pare, ali i gleda i igra fudbal. Ali uglavnom virtuelni, e-fudbal.

Svesni toga sportski radnici širom sveta, ne bi li, pre svega sačuvali prihode, a samim tim i hiljade poslova više i ne razmišjaju da li da uđu u sajber-svet sa svojim brednovima, već to uveliko i rade. Jedna od organizacija koja u poslednje vreme veoma napredno razmišlja je i La liga. Španska Primera je, idući stopama Barselone koja je najavila učešće u sajber-fudbalskoj ligi koju organizuje čuveni japanski proizvođač igrica Konami, odlučila je da skoči u sajber-okean.

Zato je stvorena organizacija LaLiga eSports koja će ima zadatak da gejmerskoj zajednici prenosi njena iskustva iz sporta i e-sporta, naravno. Da pojasnimo, u pitanju je virtuelna liga. Tako će u narednih nekoliko meseci biti plasirano više projekata koji bi trebali da spoje fudbalsku i sajber-fudbalsku zajednicu, a sve iz ljubavi prema najvažnijoj sporednoj stvari na svetu.

Prema jednoj španskoj studiji prosečni korisnik e-sporta ima između 25 i 34 godina, povezan je sve vreme na internet i socijalne mreže koristi oko pet sati dnevno. Gledaoci tih sportova dobro poznaju novu tehnologiju i imaju obrazovanje više srednje klase. A to, naravano znači i prilično visoka primanja i samim tim - visoku potrošnju. Ako zna se da će do 2020. globalni uticaj e-sporta prebaciti milijardu evra na globalnom planu, dok je samo u Španiji u 2016. obrnuto oko 4,5 miliona evra, sve je kristalno jasno. Jer to su već ozbiljne cifre. Kao i brojka od preko 250 miliona (!) gledalaca e-sporta širom sveta u istoj godini.

Dobrodošli u vrli novi svet!

foto: LaLiga.es