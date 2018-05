Poraz od Sautemptona u utorak (0:1) najverovatnije je poslao ekipu Svonsija u Čempionšip. Tamo će mu društvo praviti Stouk, koji se od elite definitivno oprostio prošle subote kada je kao domaćin izgubio od Kristal Palasa (2:1), ali i Vest Bromvič Albion koji je tokom aprila igrao toliko dobro da je njegov (zasad privremeni) menadžer Daren Mur proglašen za trenera meseca na čijem početku je preuzeo klupu.

Dakle, Labudovi na svom Libertiju verovatno pevaju poslednju premijerligašku pesmu, ali u teoriji još imaju nadu. Za Sautemptonom i pozicijom koja znači spas zaostaju tri boda, a Svecima na Sent Meriz dolazi Mančester Siti. No, Svonsijeva gol razlika je -27, a ekipe koju vodi Mark Hjuz -18. Znači, domaći, koji su vezali četiri poraza, odnosno osam kola bez pobede i koji od početka marta imaju problema sa efikasnošću, morali bi da se raspucaju. Istina, nije da nisu sposobni da to urade – Vest Hemu su dali četiri, a Arsenalu tri gola – no, čak i da odvale rivala moraju da se uzdaju u sreću i povoljne vesti.

Kada se sve sabere, jasno je zašto je menadžer Velšana Karlos Karvaljal konstatovao da je njegovoj ekipi neophodno čudo. Nadamo se da će domaći ovde učiniti šta je do njih, pa predlažemo KMB 1&3+ i DP 11.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Ned 16:00 2028 ENG 1 Swansea - Stoke kmb 1&3+ 2,90 Ukupna kvota 2,90

PREMIJER LIGA - 38. KOLO:

Nedelja

16.00: (2,25) Barnli (3,35) Bornmut (3,20)

16.00: (1,85) Kristal Palas (3,60) VBA (4,30)

16.00: (5,60) Hadersfild (4,00) Arsenal (1,60)

16.00: (1,18) Liverpul (7,75) Brajton (13,0)

16.00: (1,45) Mančester Junajted (4,40) Votford (7,25)

16.00: (5,50) Njukasl (3,80) Čelsi (1,65)

16.00: (7,00) Sautempton (4,50) Mančester Siti (1,45)

16.00: (1,90) Svonsi (3,50) Stouk (4,10)

16.00: (1,33) Totenhem (5,50) Lester (8,50)

16.00: (2,35) Vest Hem (3,35) Everton (3,05)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama

Foto: Action Images