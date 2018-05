Nordi Mukijele protiv Olimpika iz Marselja

Predugovor je navodno već potpisan. Predsednik Monpeljea Loran Nikolin je podigao cenu koliko je mogao. Lajcpig je uspeo - Nordi Mukijele sledeće sezone će igrati u Bundesligi!

Ne baš toliko čuveno ime, ali otkako je kao 17-godišnjak debitova za Laval u Ligi 2 supertalentovani štoper Monpeljea zna samo za napredak. Januara 2017. došao je u Monpelje za 1.500.000, postao je standardan u mladoj reprezentaciji Francuske, prošao je uostalom sve selekcije od U18 pa do U21, iako je poreklom iz Konga.

Sada ga smatraju jednim od najtalentovanijih u Francuskoj. I zato je Monpelje izvukao čak 16.000.000 evra, prenosi L'Ekip. Isprva je Lajcpig nudio 14.000.000, ali je procenio da vredi Mukijele i ta 2.000.000 više.

A u Bundesligi dobiće izvanrednu priliku za dalji napredak. S tim da on nema problem ni sa ostankom u Francuskoj. Pod uslovom da se javi neko od jačih klubova od Monpeljea. Kako se to do sada nije desilo, prihvatio je poziv da ode u Lajpcig i obiđe klub. Impresioniran onime što je video, obećanjima da će imati redovnu minutažu u klubu kome mnogi predviđaju svetlu budućnost rešio je da prihvati poziv iz Nemačke.

(FOTO: Action Images)