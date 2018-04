U debitantskoj sezoni u Bundesligi RB Lajpcig uspeo je da se dokopa Lige šampiona, ali to učešće u eliti, pa kasnije nastavak u Ligi Evrope, moglo bi skupo da košta Bikove. Red Bulov klub ovu sezonu igra dosta lošije od prethodne i kako trenutno stvari stoje, prošlosezonskih uspeh će teško uspeti da ponovi. Pogotovo posle novog kiksa, ovoga puta na gostovanju u Bremenu.

Posle Leverkuzena koji je uništio Lajpcig u prošlom kolu (4:1), Verder je izborio 1:1 sa četom Ralfa Hasenhutla i čak bio bliži pobedi. Momci sa Vezera poveli su u 28. minutu pogotkom štopera Mojsandera, koji se našao na pravom mestu posle prave bombe Maksa Kruzea. Iskusni napadač zatresao je preču udarcem sa oko 20 metara, Gulači je ostao da leži posle parade, a Finac natrčao i ćušnuo loptu u mrežu.

Imao je Verder posle vodćeg gola još dve, tri dobre situacije da suplira prednost, no mađarski golman branio je vrlo dobro.

Hasenhutl na poluvremenu u svlačionici ostavlja zadnjeg veznog - Dominika Kajzera, a u igru uvodi mladog engleskog napadača Ademolu Lukmana. I to mu donosi rezultat posle samo pet minuta. Lukman na dodavanje Ilsankera u 50. minutu pogađa mrežu Pavlenke za, ispostaviće se, konačnih 1:1.

Imali su i jedni i drugi do kraja šanse da dođu do celog plena - Timo Verner najbolju u 85. minutu, kada je sam izašao pred golmana Verdera - no rezultat se više nije menjao.

RB Lajpcig je sada na minus četiri u odnosu na četvrtoplasirani Dortmund, a u narednom kolu čega ga okršaj sa Hofenhajmom. Posle toga Bikovi igraju sa Majncom, Volfzburgom i naposletku idu u Berlin. Borusija, čini se, ima nešto teži raspored (Leverkuzen, Verder, Hofenhajm, Majnc), tako da je trka za LIgu šampiona i dalje otvorena...

BUNDESLIGA - 30. KOLO

Petak

Volfzburg - Augzburg 0:0

Subota

Leverkuzen - Ajntraht Frankfurt 4:1 (1:1)

/Brant 20, Foland 70, 77, 88 - Fabijan 23/

Herta - Keln 2:1 (0:1)

/Zelke 49, 53 - Bitenkur 29/

Hofenhajm - Hamburg 2:0 (2:0)

/Gnabri 18, Salaj 27/

Štutgart - Hanover 1:1 (0:0)

/Tomi 53 - Fulkrug 90+1/

Bajern - Menhengladbah 5:1 (2:1)

/Vagner 37, 41, Alkantara 51, Alaba 67, Levandovski 82 - Drmić 11/

Nedelja

Šalke - Dortmund 2:0 (0:0)

/Konopljanka 50, Naldo 82/

Verder - RB Lajpcig 1:1 (1:0)

/Mojsander 28 - Lukman 50 /

Ponedeljak

20.30: (2,30) Majnc (3,10) Frajburg (3,35)

*kvote su podložne promenama