Trener Čukaričkog Nenad Lalatović rekao je danas da je Partizan i dalje favorit u polufinalu Kupa Srbije, ali da se njegovi fudbaleri neće predati.

„Sigurno će biti jako teško. Kao što sam još ranije rekao, mi smo od svih ekipa imali najteži raspored u Kupu. Sve utakmice smo igrali na strani do četvrtfinala, zatim i tu smo morali Napretku u Kruševac, onda dvomeč sa Partizanom koji je i dalje favorit, uprkos tome što smo mi prvu utakmicu dobili sa 4:2“, preneo je za klupski sajt Nenad Laltović.

Čukarički će sutra gostovati Partizanu u revanšu polufinala Kupa Srbije, posle pobede sa 4:2 u prvoj utakmici.

„Nema opuštanja. Ta prednost ne znači mnogo jer se revanš igra kod njih. Partizan ima jako kvalitetne igrače koji jednim potezom mogu da reše utakmicu i to su u prošlosti dosta puta pokazali. Imamo i malih kadrovskih problema zbog povreda i pitanje je da li ću moći da računam na sve igrače“.

On je naveo da mu malo smeta to što iz Partizana garantuju finale.

„Partizan je veliki klub, poštujem sve njegove igrače, ali mi je malo zasmetalo to što su već proglasili da će igrati finale. Ponavljam, oni jesu veliki favoriti na ovom meču, ali imao još 90 minuta da se igra. Mi u Humsku sigurno nećemo ići sa belom zastavom i daćemo sve od sebe da se na kraju radujemo“, dodao je Laltović.

Utakmica će se igrati u sredu od 20.00 na stadionu u Humskoj.