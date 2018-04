Fudbalere Čukaričkog očekuje još jedno teško gostovanje u nizu već u sredu kada je na redu gostovanje protiv Crvene zvezde na stadionu ''Rajko Mitić'.'

Utakmica je na programu u sredu od 18 časova, a trener Čuke Nenad Lalatović se ne zanosi.

"O Crvenoj zvezdi ne bi trebalo previše trošiti reči. To je, u ovom trenutku, naš najboji tim. Skoro su nepobedivi. Imaju ogroman fond jako kvalitetnih igrača, što su dokazali ovogodišnjim partijama. Nema sumnje da su favoriti, a mi ćemo dati sve od sebe da se pred zvezdaškom publikom predstavimo u što boljem svetlu. Međutim, teško je pobediti sada već novog šampiona Srbije", rekao je Lalatović.

Dobra stvar je što će za meč sa Zvezdom Lalatović napokon imati kompletan tim na raspolaganju.

"Ekipa je napokon na okupu. Jedino je Docić osetio problem s ložom i morao sam da ga izvedem protiv Partizana. Od meča sa Radničkim i kartona koje smo dobili nisam mogao da računam na kompletnu ekipu. Najbitnije mi je da imam sve igrače na okupu protiv Spartaka u nedelju i protiv Partizana u revanšu polufinala kupa. A protiv Zvezde ću izvesti sve ono najbolje što budem imao na raspolaganju. Čak i ako izgubimo, da probamo barem pošteno da ih namučimo. Jer, ponavljam, Zvezda je bez premca najbolji tim u ligi", tvrdi trener Brđana.

Lalatović podvlači da je gostovanje na Marakani poslednja najteža utakmica u nizu.

"Imali smo paklen raspored gde smo igrali protiv Radničkog, dva puta protiv Partizana, a sada evo i protiv Zvezde. Navodno, na papiru nas posle Zvezde očekuju nešto lakše utakmice, iako lakih utakmica nema. Igraćemo sa sebi ravnim i videćemo ko zaslužuje u Evropu. Ja lično mislim da je Čukaričkom mesto među prva četiri tima. U nedelju nas očekuje veliki derbi za Evropu sa Spartakom. Našim konkurentima tek sad preostaju mečevi sa Zvezdom i Partizanom."

Osvrnuo se kormilar Brđana i na činjenicu da je protiv Partizana od prvog minuta pružio šansu omladincu Stefanu Veličkoviću.

"Ono što mene kao trenera raduje jeste to što je utakmicu protiv Partizana počeo jedan omladinac Čukaričkog, a da smo je završili sa dvojicom (Veličković i Tedić). Ponavljam, to su momci koji još imaju pravo da igraju za omladince i mislim da je to možda prvi put u istoriji Čuke da utakmicu završe dva omladinca koji još imaju pravo da igraju za omladince. Imao sam hrabrost da to uradim, a to je i pokazatelj da Čukarički ima odličan omladinski pogon", zaključio je Lalatović.

Foto: MN press