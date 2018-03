Crvena zvezda u četvrtfinalu Kupa Srbije gostuje Mačvi, a tim Vladana Milojevića ima poteškoća i zbog forme, ali i stanja na terenu. Mogao je domaćin da dođe i do prednosti i to na spektakularan način posle šuta Obrovca, ali je to u poslednji momenat spasao Damijan Le Talek.

Posle istrčavanja Milana Borjana i ne baš sigurne intervencije Obrovac je šutnuo loptu veoma dobro, išla je ona u gol, ali je Le Talek bio na pravom mestu.

Odlično je odreagovao i spasao Zvezdu na samoj liniji Borjanovog gola. Zaista je to bila dobra reakcija.