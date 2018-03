Fudbaler Crvene zvezde Damjan Le Talek rekao je danas da će njegova ekipa uraditi sve da pobedi u preostale dve utakmice regularnog dela Super lige Srbije kako bi "večiti" derbi dočekala u odličnom raspoloženju.

"Reprezentativna pauza je došla u pravom trenutku za nas, igrali smo utakmice skoro na svaka tri dana i zaista nam je bio neophodan odmor kako bismo bili spremni da na vrhunskom nivou odigramo do kraja sezone. Imamo više vremena na raspolaganju za treninge, zaista kvalitetno i dobro radimo", rekao je Le Talek za klupski sajt.

U Super ligi Srbije ostalo je još dva meča do plej-ofa i podele bodova.

"Moramo da privedemo ovaj deo prvenstva kraju u najboljem maniru, uradićemo sve što je do nas da pobedimo obe utakmice i da u odličnom raspoloženju dočekamo večiti derbi. Svesni smo da moramo da pobedimo svaku utakmicu koja je pred nama jer želimo da budemo šampioni", rekao je Le Talek.

On je naveo da crveno-belima podela bodova ne ide u prilog.

"Moraćemo da budemo maksimalno fokusirani i da pobedjujemo do kraja prvenstva kako bismo se u maju radovali šampionskoj tituli s našim navijačima", rekao je on.

Fudbalere Zvezde predstojećeg vikenda očekuje utakmica protiv ekipe Mladosti u Lučanima.

"Sada je svaka utakmica kao finale, svaki tim želi da pobedi lidera. Zaista sve ekipe igraju agresivno, ali mi imamo kvalitet i možemo svakoga da pobedimo. Mi smo Zvezda, prvi smo i navikli smo da protiv nas svi daju sve od sebe kako bi ostvarili povoljan rezultat. Svesni smo da druge ekipe moraju da se brane više i da igraju čvršće protiv nas jer su manje kvalitetne od nas. Mi igramo našu igru, kada izadjemo na teren potpuno fokusirani i ozbiljni tada pobeda ne može da nam izmakne", zaključio je Le Talek.